В Ташкенте продолжает работу выставка «Made in Belarus», собравшая более 150 ведущих предприятий

Новости Беларуси. Масштабная выставка белорусских производителей продолжается в Ташкенте. 13 сентября ее торжественно открыли (подробнее здесь) главы двух государств – Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум «Сделано в Беларуси», собравший боле 150 ведущих предприятий страны, – отличная возможность для жителей Узбекистана познакомиться с качеством наших товаров, наметить кооперационные связи и деловые контакты. В экспозиции – продукция машиностроения и нефтехимии, деревообработки и сельского хозяйства.

Здесь же – презентация наших возможностей в строительстве, транспорте, здравоохранении, науке, образовании и туризме. Это именно те направления, по которым стороны договорились сотрудничать во время официального визита нашего Президента в Узбекистан, который, к слову, уже дал конкретные результаты.

В Ташкенте подписано 16 соглашений, заключено свыше 80 контрактов на сумму почти в 200 миллионов долларов. А до конца 2018 года партнеры разработают дорожную карту сотрудничества.