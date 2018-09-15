Не менее 100 тысяч тонн яблок планируют заготовить в Белкоопсоюзе. Как используют собранные фрукты?

Новости Беларуси. Для этого по всей стране задействованы более 5000 сельских магазинов и около 600 мобильных пунктов приема. Часть яблок реализуется в собственной торговой сети, часть идет на экспорт, остальное – на переработку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе в кафе, столовые и рестораны потребкооперации. Здесь в сезонном меню появляются новые блюда. Акцент – на яблочные вкусы. «Наливное» добавляют в пирожки, салаты, гарниры, мясо и даже супы. В этом убедилась Анастасия Бут.

Более 30 лет поварского опыта. И треть трудового стажа – в центральном ресторане Шклова. Галина Тапстова точно знает: путь к сердцу не только мужчины, но любого гостя лежит через желудок. Потому не перестает импровизировать.

Галина Тапстова, мастер-повар ресторана «Явар» Шкловского райпо:

– Я так понимаю, что такое блюдо не попробуешь нигде. Только в Шклове.

– Нет, только у нас.

– В чем особенность?

– Это мы берем нашего выращенного именно в Беларуси карпа. И наши белорусские яблоки.

Обычное, казалось бы, яблоко может придать пикантность любому продукту. Этим и пользуются работники общепита. Особенно в сезон. В кафе и ресторанах потребкооперации в меню появилось немало импровизаций, когда этими фруктами дополняются давно известные блюда

Анастасия Бут, СТВ:

Салат по-шкловски, мы его только что приготовили, с курицей и яблоком. Щи из свежей капусты, мы для кислинки добавили «Антоновку». Второе и компот. Как думаете, из чего?

– Из яблок.

– Совершенно верно. И комплимент от шеф-повара.

Комплексный обед в местном ресторане сегодня стоит 4 рубля 40 копеек. По факту «вкусной» цену делает обычное белорусское яблоко.

Виктория Акиншева, и. о. начальника отдела общественного питания Шкловского райпо:

Ежедневно мы выпекаем 200-300 штук пирожков (и это только с яблоками). Не смотря на то, что у людей в этом году очень большой урожай яблок, они у нас стоят 43 копейки всего лишь.

Тамара Адамович, председатель правления Белыничского райпо:

Удался хороший урожай яблок. Нами заготовлено в этом году 1500 тонн. При этом у нас участвует семь заготовителей. И наши магазины тоже являются нашими торговыми закупочными центрами в количестве 70 единиц.