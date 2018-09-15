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Первую в Беларуси отечественную картошку фри начнут производить в Витебской области уже весной-2019

15 сентября 2018 13:51
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Новости Беларуси. Первый в стране отечественный картофель фри намерены вырастить витебские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первую в Беларуси отечественную картошку фри начнут производить в Витебской области уже весной-2019-1

Ежегодно полуфабрикат в Беларусь привозят исключительно из-за рубежа. В то же время мы производим картофеля гораздо больше, чем съедаем. В 2018 году урожай тоже неплохой.

Первую в Беларуси отечественную картошку фри начнут производить в Витебской области уже весной-2019-4

В самом большом хозяйстве страны – в Толочине – под 400 центнеров с гектара. Корреспондент Анастасия Бут отправилась копать картошку, а заодно узнала, почему не все сорта подходят для приготовления этого блюда.

Первую в Беларуси отечественную картошку фри начнут производить в Витебской области уже весной-2019-7

Свыше 20 тысяч тонн картошки. Современные хранилища, если бы не отгрузка на экспорт, уже были бы забиты до предела. На хранение клубни везут со всего района. И это только половина собранного урожая.

Первую в Беларуси отечественную картошку фри начнут производить в Витебской области уже весной-2019-10

Дмитрий Таутов, начальник картофелехранилища Толочинского консервного завода:
Сразу перебирается. За счет создания искусственного микроклимата сразу идет и сушка, и заживление ран. Заживление – это как бы выращивание на картофеле новой кожи, которое происходит при повышенной температурах (от 15 до 18 градусов) и при повышенной влажности. То бишь картошка сама вылечивает себя, выращивает новую кожу.

Первую в Беларуси отечественную картошку фри начнут производить в Витебской области уже весной-2019-13

Картофельные поля толочинского завода раскинулись на 900-х гектарах. Это самый крупный производитель любимого продукта белорусов в нашей стране.

Первую в Беларуси отечественную картошку фри начнут производить в Витебской области уже весной-2019-16

Татьяна Капранова, главный агроном Толочинского консервного завода:
Это картофель белорусской селекции «Лель». Он у нас возделывается уже третий год подряд. Был на испытании, хорошо себя зарекомендовал.

Первую в Беларуси отечественную картошку фри начнут производить в Витебской области уже весной-2019-19

Крупные продолговатые клубни с высоким содержанием крахмала и других веществ – идеальное сырье для производства картофеля фри. Под сорт «Лель» отдали более 100 гектаров, начали строить и завод по переработке.

Первую в Беларуси отечественную картошку фри начнут производить в Витебской области уже весной-2019-22

Анастасия Бут, СТВ:
В Беларусь ежегодно ввозится до 5000 тонн картофеля фри. На этом заводе его будут производить 7000-8000 – почти в 2 раза больше. Это позволит полностью насытить внутренний рынок отечественным продуктом и, конечно же, неплохо заработать на экспорте. Например, в огромной России всего два похожих завода, и те слабо обеспечены сырьем.

Первую в Беларуси отечественную картошку фри начнут производить в Витебской области уже весной-2019-25

Механизм работы полностью автоматизирован. В одном цеху предварительно очищенный картофель загрузят, в другом – получат готовый продукт. Эдакий принцип мясорубки. Далее фасовка – и к потребителю. 

Первую в Беларуси отечественную картошку фри начнут производить в Витебской области уже весной-2019-28

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Мировая практика – это 40-50 % переработки картофеля. У нас в Беларуси – 2 %. Кроме того, это какие основные виды? Это крахмал.

Первую в Беларуси отечественную картошку фри начнут производить в Витебской области уже весной-2019-31

Уникальный проект для страны и никак иначе. Цена вопроса – 17,5 миллионов рублей. Окупаемость – всего 4 года. Строительство завершат уже к весне, а значит, первую бульбу фри можно будет попробовать через полгода.

# Сельское хозяйство # Экономика # Анастасия Бут # Анатолий Анюховский # Фотофакт

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