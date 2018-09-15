Первую в Беларуси отечественную картошку фри начнут производить в Витебской области уже весной-2019

Новости Беларуси. Первый в стране отечественный картофель фри намерены вырастить витебские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно полуфабрикат в Беларусь привозят исключительно из-за рубежа. В то же время мы производим картофеля гораздо больше, чем съедаем. В 2018 году урожай тоже неплохой.

В самом большом хозяйстве страны – в Толочине – под 400 центнеров с гектара. Корреспондент Анастасия Бут отправилась копать картошку, а заодно узнала, почему не все сорта подходят для приготовления этого блюда.

Свыше 20 тысяч тонн картошки. Современные хранилища, если бы не отгрузка на экспорт, уже были бы забиты до предела. На хранение клубни везут со всего района. И это только половина собранного урожая.

Дмитрий Таутов, начальник картофелехранилища Толочинского консервного завода:

Сразу перебирается. За счет создания искусственного микроклимата сразу идет и сушка, и заживление ран. Заживление – это как бы выращивание на картофеле новой кожи, которое происходит при повышенной температурах (от 15 до 18 градусов) и при повышенной влажности. То бишь картошка сама вылечивает себя, выращивает новую кожу.

Картофельные поля толочинского завода раскинулись на 900-х гектарах. Это самый крупный производитель любимого продукта белорусов в нашей стране.

Татьяна Капранова, главный агроном Толочинского консервного завода:

Это картофель белорусской селекции «Лель». Он у нас возделывается уже третий год подряд. Был на испытании, хорошо себя зарекомендовал.

Крупные продолговатые клубни с высоким содержанием крахмала и других веществ – идеальное сырье для производства картофеля фри. Под сорт «Лель» отдали более 100 гектаров, начали строить и завод по переработке.

Анастасия Бут, СТВ:

В Беларусь ежегодно ввозится до 5000 тонн картофеля фри. На этом заводе его будут производить 7000-8000 – почти в 2 раза больше. Это позволит полностью насытить внутренний рынок отечественным продуктом и, конечно же, неплохо заработать на экспорте. Например, в огромной России всего два похожих завода, и те слабо обеспечены сырьем.

Механизм работы полностью автоматизирован. В одном цеху предварительно очищенный картофель загрузят, в другом – получат готовый продукт. Эдакий принцип мясорубки. Далее фасовка – и к потребителю.

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Мировая практика – это 40-50 % переработки картофеля. У нас в Беларуси – 2 %. Кроме того, это какие основные виды? Это крахмал.