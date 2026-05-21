В Санкт-Петербурге проходит весенняя сессия МПА СНГ. Одна из центральных тем – медицина

От новой архитектуры евразийской безопасности до согласованной и единой политики в сфере искусственного интеллекта: как его превратить, в том числе и законодательно, в универсального и полезного помощника в разных сферах? В Санкт-Петербурге начала работу весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таврическом дворце, где размещается штаб-квартира организации, широкое представительство законотворцев государств Содружества. Прибыла и делегация из Минска, которую возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Одна из центральных тем встречи парламентариев – медицина. На этом треке также важен общий знаменатель Содружества. 2026-й на пространстве СНГ объявлен Годом охраны здоровья. Также на повестке новая редакция Земельного кодекса для стран СНГ и совместные механизмы поддержки молодых талантов.