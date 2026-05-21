В Санкт-Петербурге проходит весенняя сессия МПА СНГ. Одна из центральных тем – медицина
От новой архитектуры евразийской безопасности до согласованной и единой политики в сфере искусственного интеллекта: как его превратить, в том числе и законодательно, в универсального и полезного помощника в разных сферах? В Санкт-Петербурге начала работу весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Таврическом дворце, где размещается штаб-квартира организации, широкое представительство законотворцев государств Содружества. Прибыла и делегация из Минска, которую возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Одна из центральных тем встречи парламентариев – медицина. На этом треке также важен общий знаменатель Содружества. 2026-й на пространстве СНГ объявлен Годом охраны здоровья. Также на повестке новая редакция Земельного кодекса для стран СНГ и совместные механизмы поддержки молодых талантов.
С подробностями из Санкт-Петербурга наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.
В рамках весенней сессии состоялся и диалог молодых профессионалов из стран СНГ. Как грамотно использовать возможности искусственного интеллекта? Ответ на этот вопрос искали коллективно. В последние годы нейросети стали инструментом сильного цифрового влияния на общество. Так почему бы не применить эти механизмы для обучения или патриотического воспитания новых поколений? Со стремительным развитием технологий в странах СНГ не растеряли ценности общего подвига. И специально к такой большой встрече в Таврическом дворце подготовили выставку о вкладе наших народов в Победу.
Белорусские парламентарии принимают участие в весенней сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге.
В СНГ готовят и новое проектное проекта для патриотического воспитания молодых людей. Набирает популярность «Поезд Памяти». В этом году в большое путешествие по местам героических сражений впервые отправятся и ребята из Великобритании и Франции.
Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В буквальном смысле каждое государство направило своих делегатов. Как в прошлом году, мы ждем, конечно, участников этого уникального историко-культурного проекта в этом году в нашем патриотичном составе.
В дни работы Межпарламентской ассамблеи проходят еще и двусторонние переговоры. Так лично руководители и делегаты договариваются о перспективных проектах на будущее. Вот и сегодня Наталья Кочанова встретилась с коллегой из Туркменистана. А завтра в рамках 60-го пленарного заседания планируется рассмотреть ряд модельных законов, в числе которых и нормы о противодействии семейно-бытовому насилию. Экспертный диалог заложит основу для долгосрочной стратегии работы Межпарламентской ассамблеи.
Подробности в видео.