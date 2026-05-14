Новый этап сотрудничества. В лесхозе Пинска открыли современную линию китайского производства

Беларусь и Китай все активнее переходят от торгового сотрудничества – к совместным промышленным проектам и технологическому партнерству. Причем речь уже не только о крупных национальных стройках, но и о модернизации предприятий в регионах. Показательный пример – Пинск. Город, который недавно установил побратимские отношения с китайским Сянъяном провинции Хубэй, сегодня укрепляет сотрудничество и на уровне промышленности. В местном лесхозе открыли современную линию китайского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для отрасли это не просто обновление оборудования. Китайские линии сегодня позволяют ускорять переработку древесины, повышать качество продукции и укреплять позиции на внешних рынках. Как модернизация меняет работу деревообрабатывающей отрасли и какие задачи сегодня стоят перед предприятиями – читайте далее.

Цеха белорусских лесхозов перерабатывают до 4 миллионов кубометров деловой древесины в год. Четверть уходит на экспорт и половина от этого объема в Китай. Но деловая древесина нужна и самим белорусам, особенно при строительстве частных домов. Активно продается через торговые площадки лесхозов и спрос стабильно высокий. Преимущество новой линии лесопиления в том, что она может работать с разным диаметром древесины, в том числе крупногабаритной, более 26 сантиметров. Если раньше это было приговором, то теперь все идет в работу. Новая широкозахватная техника готова работать с любым материалом – никаких ограничений. Около года ушло на модернизацию этого цеха. Результат – снижение себестоимости пилопродукции. Экономия идет за счет нормы расхода сырья и электроэнергии. Китайские специалисты уже обучают белорусских станочников, передают опыт прямо на месте. Лесхозы Беларуси в 2026-м намерены закупить в Китае 10 линий лесопиления.

Виктор Куцко, заместитель директора – главный инженер Пинского лесхоза:

Вопрос открыт по насыщению рынка населения. Сегодня мы приобрели эту линию, чтобы закрыть спрос населения на стропильную систему, на строительные материалы для строительства жилых домов. Потому что те мощности, которые у нас в лесхозе были, они в основном были ориентированы на экспорт. Мы закладывали примерно до 40 метров кубических в смену. То есть это примерно по месяцу 660-670 метров кубических пиломатериалов.