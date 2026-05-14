В Могилеве стартовал форум «Мельница успеха» – молодежь представила свои бизнес-идеи

На фоне курса на импортозамещение и развитие собственного производства запрос на такие решения только растет. В Могилеве эту тенденцию продолжает Международный экономический форум «Мельница успеха». Он стартовал с конкурса стартап-инициатив. В центре внимания – туризм, технологические решения и бизнес-идеи молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из почти сотни заявок в финал прошли около 50 проектов. И лучшие из них вполне могут получить практическое продолжение уже на предприятиях страны. Подробности – в сюжете.

Шум станков превратить в электричество, создать антисептик на основе сосновой смолы без спирта и завести виртуальный дневник эмоций. Концентрация небанальных идей в этом зале просто зашкаливает, и генерирует их молодежь Могилевской области. Конкурс Invest Day – витрина предложений, которым только предстоит стать реальностью. Конечно, не всем, из сотни заявок отбор прошли только половина. Имена финалистов станут известны завтра, а сегодня каждый доказывает, что именно его идея достойна того, чтобы стать реальностью.

Александр Воропаев, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома:

Ребята разные. Ребята смотрят себя с точки зрения инноваторов. Они готовы этим жить, развиваться. Не для себя, а для того, чтобы что-то полезное уже в будущем создать региону, ну и в целом республике.

Участие в конкурсе дает обратную связь от экспертов, помогает доработать бизнес-модели и учит презентовать свои идеи. Лучшее доказательство – проект Вячеслава Денисова из Могилевского электротехнического колледжа. Его идея уже не просто витает в воздухе. Для детального изучения папку с расчетами забрал главный инженер «Могилевлифтмаша». Это серьезная заявка на то, что проект может уйти в реальное производство. Разработка – нанодвигатель, где медные обмотки заменили графеновыми нанотрубками. Мощность выше в три раза, энергоэффективность – в 10, двигатель легче и меньше. Окупаемость – 2-3 часа вместо суток у медного аналога. Вячеслав Денисов, учащийся Могилевского государственного электротехнического колледжа:

Получаем настолько универсальный материал, который не перегревается, не имеет коррозии. То есть это, можно сказать, самый лучший аналог меди и алюминия.