Белорусские парламентарии принимают участие в весенней сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге

Площадка для межгосударственного диалога. Санкт-Петербург принимает весеннюю сессию Межпарламентской ассамблеи СНГ. Белорусскую делегацию возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Сегодня, 21 мая, – график максимально плотный. В фокусе внимания – строительство неделимой архитектуры безопасности на континенте и совместное противодействие новым вызовам. К повестке подключается и молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Наумова, корреспондент: От законодательных инициатив в сфере безопасности до молодежной политики. Широкий круг вопросов для обсуждения представлен на весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге парламентские делегации ведут работу с самого утра. Свои инициативы здесь озвучила и Беларусь. Так, на заседании Постоянной комиссии по международному сотрудничеству главной стала тема обстановки в регионе.

Выход из кризиса Беларусь видит в конструктивном диалоге. Такая возможность появилась благодаря Евразийской конференции по безопасности. Вот уже третий год на площадке встречаются эксперты для анализа мировой обстановки. Мы со своей стороны предлагаем новую архитектуру безопасности, где ключевое – многополярность и политическое равенство. На повестке – создание Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: По нашей инициативе, в повестку дня следующего заседания Комитета по политическим вопросам и международному сотрудничеству Межпарламентской ассамблеи СНГ включен вопрос о подготовке совместного заявления в поддержку Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке. Инициатива по евразийской безопасности получила действительно серьезную поддержку, она успешно реализовывается на белорусской земле совместно с нашими партнерами, единомышленниками, у которых полностью совпадает наше видение тех серьезных геополитических вызовов, с которыми сталкиваются наши страны сегодня в условиях глубокого кризиса международных отношений, девальвации международного права, множественностей конфликтов, милитаризации приграничного пространства.

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации России:

Конечно же, мы будем учитывать предыдущий неудачный опыт ОБСЕ. Выход заключается в том, чтобы уже на евразийском пространстве формировать контуры, архитектуру новой безопасности, которая будет учитывать интересы всех без исключения государств Евразии. Я подчеркну, всех, включая те же самые западные государства, но без того, чтобы какой-то группе государств отдавать монополию на истину.

Также в рамках весенней сессии обсудили сотрудничества в сфере молодежной политики. Здесь особое внимание уделили использованию искусственного интеллекта. Он стал инструментом сильного цифрового влияния на общество. Но все-таки этот механизм может быть полезен в образовании: у Беларуси есть такой опыт – и им мы поделились с коллегами.