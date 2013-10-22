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В Правительстве Беларуси озвучили планы социально-экономического развития страны

22 октября 2013 18:34
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Новости Беларуси. Переход к эффективному кредитованию экономики, рост производительности труда и оптимизация господдержки. Планы социально-экономического развития страны 22 октября озвучили в Правительстве.

Так, с учетом изменений структуры рынка темпы роста ВВП в 2014 году планируются на уровне 2,5%. Это превышает показатель 2013 года. В проекте указа соцэкономического развития предусмотрен обоснованный рост тарифов на проезд и ЖКХ.

Вместе с тем, финансирование сферы жилья не изменится. На жилищное кредитование в 2014 году из бюджета планируется выделить 12,5 триллионов рублей. В проекте  также заложен рост доходов населения и средняя заработная плата в размере 630 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:
Основные меры плана сосредоточены на переходе к эффективному кредитованию экономики, соблюдению принципа опережения роста производительности труда над ростом заработной платы, оптимизации государственной поддержки.

# Экономика # Николай Снопков # Государственная социальная политика # Государственная политика

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