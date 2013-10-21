Александр Лукашенко: Для меня конкуренция – это почти икона

Новости Беларуси. 21 октября Александр Лукашенко провел встречу с руководителями СМИ стран Содружества Независимых Государств. Экспертов интересовала позиция Беларуси по многим вопросам: от геополитики до приватизации госпредприятий и особенностей экономической модели. Президент пояснил суть планового подхода к некоторым показателям в Беларуси. С оговоркой, что в современных условиях нельзя сбрасывать со счетов рыночные процессы.

Александр Лукашенко:

Нет, мы не отказались от планирования. Я не знаю вообще, кто из государств отказался от планирования, потому что каждое государство утверждает, допустим, бюджет. Так это же финансовый план. На год. Вот, россияне – на три года вперед. Приходится, конечно, корректировать кое-какие вещи. Мы как-то еще, наверное, не рискнули на три года, на пять лет бюджет утвердить, а россияне это делают. Они нарабатывают бесценный опыт – мы присматриваемся. Мы утверждаем основные показатели на год. Но это не то планирование, которое было в Советском Союзе. Я не помню сколько, но японцы, по-моему, то ли шесть тысяч, то ли пять тысяч планов составляют. Суперрыночная экономика.

И отличие самое главное – это конкуренция. Для меня конкуренция – это почти икона. Вот, в рынке, что я приемлю без всякой там альтернативы и возражений, это конкуренцию. Это святое, это главное. Честная конкуренция. Если она есть, не будет застоя в обществе, не будет застоя в экономике и финансы будут хорошие. Это принципиальнейшее отличие.

Второе еще святое для меня. Мы должны раскрепостить человека. Человек должен проявить свои лучшие качества. И это всегда будет во благо любому государству. Раскрепощение. Поэтому у нас, если ты хочешь заниматься бизнесом, у нас заявительный принцип: заявление подал – иди занимайся. И в данном случае мы опережаем все СНГовские страны в рейтинге, по-моему, Всемирного банка (он, по-моему, составляет подобный рейтинг). Ставим своей задачей, совсем недалеко, у нас 55 место, – надо в 30 войти.

И третье – частная собственность. Но не миллиардером в 25 лет. Ты, пожалуйста, хочешь создать себе частную собственность – милости просим. Вот земля, кредиты, если нет денег. Если ты их где-то возьмешь, это твое дело. Каждый человек ищет эти кредиты. Ищи себе компаньона или один создавай.

Вот, мы были на Полесье. Там в плане было намечено создание мощнейшего завода по переработке молока. Почему взяли? Потому что каждый год на 30% рынок прирастает. В России – нарасхват. Мы перерабатываем там молоко в эти быстрые сыры, которые мгновенно созревают, в течение рабочего дня, и поставка на рынок. Частники пришли, 80 млн вложили и построили завод. Таких в Европе мало, на просторах СНГ нет.

Во встрече приняли участие руководители СМИ абсолютного большинства стран Содружества. Вместо запланированных полутора часов диалог продолжался вдвое дольше. Глобальные вопросы государственной политики, применительно к своей стране, затронул каждый участник дискуссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.