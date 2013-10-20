Спецрепортаж СТВ. Почему стало «пробуксовывать» предприятие по сборке тракторов «МТЗ» в Смоленске?

Новости Беларуси. Еще одна тема из области отечественного экспорта. На этот раз по следам пресс-конференции Президента Беларуси российским региональным СМИ. Тогда журналисты из Смоленска просили Главу государства помочь разобраться в ситуации — «Почему же стало пробуксовывать местное предприятие по сборке тракторов МТЗ?» Александр Лукашенко поручил прояснить этот вопрос.

Для него это что-то вроде тест-драйва в полевых условиях! Тракторист с литературной фамилией Некрасов еще не завершил первую главу в их общей трудовой биографии. У этого «Беларуса» в колхозе под Смоленском – дебютный сезон. Но Виктор уже оценил железного напарника: говорит, такой талант в землю зароешь едва ли.

Компаньон, для которого заметки на полях – дело техники, в колхоз Некрасова попал не с минского, а смоленского конвейера. Несколько лет назад в городе запустили сборочное производство наших тракторов, и счет выпущенных в России «Беларусов» здесь очень быстро пошел на тысячи. Расширяли модельный ряд, находили новых покупателей…Пока в начале 2013 существование всего предприятия не оказалось под вопросом. И вопрос этот прозвучал громко. Пусть и с третьего ряда, но для ответа из первых уст.

Владимир Иващенко, корреспондент ГТРК «Смоленск»:

В 2009 году на территории нашей области, точнее говоря, на территории нашего города было организовано совместное производство тракторов МТЗ. Но вот на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что производство почти свернуто.

Александр Лукашенко:

Оно не может быть, вот я уверен, что оно не может быть свернуто просто так.

Владимир Иващенко, корреспондент ГТРК «Смоленск»:

По приезду в Смоленск я, естественно, связывался с руководством этого предприятия, они сказали, что в этот же день после моего вопроса с ними связывались с аппарата Президента РБ.

Наш смоленский коллега Владимир Иващенко за развитием ситуации следит в режиме прямого эфира. Журналист по винтикам уже и разбирал, и собирал проблемную тему, но ни решения, ни тракторов за это время так и не появилось. Перед поездкой на пресс-конференцию в Минск он снова вспомнил об остановленном производстве, а потом… взял и передумал.

Владимир Иващенко, корреспондент ГТРК «Смоленск»:

Изначально у меня был вопрос о сотрудничестве между приграничными регионами, но так как эта проблема тоже немаловажная для Смоленска, именно поэтому задал вопрос.

Вот оно, то самое, «нужное», предприятие! На территории – выставка машиностроительного творчества. И тут же – сборочный цех! Правда, сегодня это название, скорее, одно название. Конвейер, который еще в начале года не останавливался буквально круглые сутки, странно, что еще ржавчиной не покрылся. А ведь совсем недавно услышать радио из-за шума техники было бы просто не реально.

В 2009 «Смолспецтех» запускали с помпой. И в том же году здесь собрали почти 60 тракторов, а к 2011 в пять раз больше уже собирали в месяц! Коммерческий директор вспоминает славные времена: сборка шла настолько динамично, что даже не хватало площадей – в аренду взяли еще 5 тысяч квадратов, вложили в ремонт миллион долларов, а потом…бизнес-сказка закончилась.

Валерий Александров, коммерческий директор ОАО «Смолспецтех»:

Начиная с января, «МТЗ» перевел нас на предоплату.

Казалось бы, все просто: предприятию нечем заплатить вперед, а «МТЗ» без аванса тоже работать не хочет. Но, по словам Александрова, с ними покупатели часто рассчитываются не сразу. Получается, компании нужно по предоплате расплатиться за запчасти, а потом еще и подождать, пока за собранный трактор выложит деньги клиент.

Финансовый ресурс у предприятия, конечно, есть. Но не настолько глобальные, чтобы заранее платить, скажем, за сотни комплектов для сбора техники. А пока два завода ищут компромисс, взаимная торговля между Беларусью и Смоленской областью теряет десятки миллионов долларов.

Николай Куцко, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Смоленске:

Минус 72 миллионов долларов у нас разрыв в поставках тракторов! Со 2 апреля этого год «Смолспецтех» не имеет задолженности перед «МТЗ»!

Страдают от неразберихи не только потенциальные покупатели тракторов «МТЗ», но и рабочие «Смолспецтеха» – о них под шум дискуссий вообще как-то позабыли. У Игоря Евгеньевича производственная ностальгия: раньше собирали по 17 тракторов в сутки, да и зарплата набегала вдвое больше средней по Смоленску! Сегодня многие сотрудники в вынужденных отпусках, те, кто остался – трудятся долларов за двести. Все ждут, когда наконец хоть кто-то нажмет на кнопку компромисса.

С начала 2013 здесь собрали всего 77 тракторов. При ресурсах «Смолспецтеха», это меньше недели работы. Коммерческий директор уже близок к отчаянию: уверяет, что их предприятие вовсе не требует тепличных условий оплаты. Ведь, по его информации, с другими регионами работают по более лояльным правилам.

Валерий Александров, коммерческий директор ОАО «Смолспецтех»:

Мы просим, чтобы наше предприятие было в равных условиях с остальными сборочными производствами тракторов в РФ! А их 6! Там отсрочка до 60 дней, тоже хотим работать с такой отсрочкой!

Кстати, белорусскими тракторами, собранными в Смоленске, интересуются даже фермеры из весьма отдаленных уголков России. На этой неделе в области провели очередную презентацию нашей техники. И оценить «Беларусов» приехали сотни человек. Но, очевидно, продать трактор за две недели не так просто. Это же не колбаса или, к примеру, косметика!

И жидкое мыло, и сосиски, и тракторы – все это разные весовые категории одной экспортной статьи. Но если не искать компромисс и вычеркнуть, к примеру, колбасу, потом – шампунь, потом забыть про «Беларусов» – сохранятся ли те лакомые миллионы взаимного товарооборота? Вопрос! И Владимир Иващенко очень надеется, что об этом на следующей пресс-конференции ему спрашивать не придется, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Иващенко, корреспондент ГТРК «Смоленск»:

Надеюсь, что все же задам этот вопрос о сотрудничестве между приграничными регионами! Если опять не передумаю, как в этот раз.