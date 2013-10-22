Новости Беларуси. На заседании Высшего Евразийского экономического совета в центре внимания будет развитие интеграции на евразийском пространстве. Подготовку к предстоящему саммиту обсудил 22 октября Александр Лукашенко с главой Администрации Президента Андреем Кобяковым и председателем правления Банка развития Сергеем Румасом.

Глава государства еще раз обратил внимание на подготовку договора о Евразийском экономическом союзе. Новое интеграционное объединение должно быть сформировано к 1 января 2015 года. А в рамках предстоящего форума запланировано подписание ряда документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Высший Евразийский экономический совет и мероприятия в рамках Таможенного союза и ЕЭП. Их немало будет в связи с мероприятиями по Армении и Украине.

Второе. Заседание глав государств в рамках Содружества Независимых Государств. Можно сказать, плавно перетекающее первое мероприятие во второе. Но в данном случае мы с Лебедевым обсудили эти проблемы по 25-му, по СНГ, я так полагаю, и повестка дня готова, и материалы все готовы.

24-го, накануне, пройдет Высший Евразийский экономический совет. И в этой части я хотел бы, чтобы вы доложили мне о более глубоком содержании этих вопросов, которые будут внесены для обсуждения главам государств. Тем более, что это наиболее сложные вопросы, поскольку они находятся в стадии разработок, некоторые, в связи с созданием Евразийского экономического союза, который, как мы планируем, начнет функционировать с 1 января 2015 года. Как идет проработка самого содержания договора о Евразийском экономическом союзе. Думаю, что там будет сломано большое количество копий, и, поскольку это затрагивает экономические и финансовые интересы государств, которые входят сегодня в Таможенный союз. Да и большая политика. Поэтому какова позиция наших партнеров в России и Казахстане в этой части.

И ряд других вопросов, которые мы должны рассмотреть в канун этого саммита, чтобы быть подготовленными. Знаю, что есть определенные разногласия по тем или иным вопросам. Какую позицию мы должны занимать с точки зрения вас, как руководителя экспертных групп и членов экономической комиссии ЕЭП.