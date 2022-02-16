Новости экономики за 16.02.2022

Новости Беларуси. В какой стране инфляция достигла максимума за 30 лет, какая продукция в тренде на Белорусской универсальной товарной бирже и где самый дешевый интернет?
С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Ольга Лукашова.
БУТБ определила самые популярные товары промышленного и потребительского назначения
Белорусская универсальная товарная биржа определила самые популярные товары, реализованные в январе 2022 года на электронной площадке. Лидеры продаж – стройматериалы и инструмент. Доля товаров этой отрасли в общей структуре продаж достигла 56 %. Существенный объем сделок пришлось на автотранспорт.
Не менее востребован биржевой механизм закупок и в сегменте АПК, в первую очередь у мясокомбинатов. Из необычных товаров, которые продавались в январе, отметили кондитерскую глазурь на заменителе какао-масла. В настоящее время на БУТБ аккредитованы более 27,5 тысячи субъектов хозяйствования из 70 стран.