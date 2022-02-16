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Новости экономики за 16.02.2022

16 февраля 2022 16:30
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Новости Беларуси. В какой стране инфляция достигла максимума за 30 лет, какая продукция в тренде на Белорусской универсальной товарной бирже и где самый дешевый интернет?

С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Ольга Лукашова.

БУТБ определила самые популярные товары промышленного и потребительского назначения

Новости экономики за 16.02.2022-1

Белорусская универсальная товарная биржа определила самые популярные товары, реализованные в январе 2022 года на электронной площадке. Лидеры продаж – стройматериалы и инструмент. Доля товаров этой отрасли в общей структуре продаж достигла 56 %. Существенный объем сделок пришлось на автотранспорт.

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Не менее востребован биржевой механизм закупок и в сегменте АПК, в первую очередь у мясокомбинатов. Из необычных товаров, которые продавались в январе, отметили кондитерскую глазурь на заменителе какао-масла. В настоящее время на БУТБ аккредитованы более 27,5 тысячи субъектов хозяйствования из 70 стран.

Новости экономики за 16.02.2022-7

И напоследок курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 16 февраля доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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