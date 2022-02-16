Новости экономики за 16.02.2022

Новости Беларуси. В какой стране инфляция достигла максимума за 30 лет, какая продукция в тренде на Белорусской универсальной товарной бирже и где самый дешевый интернет? С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Ольга Лукашова. БУТБ определила самые популярные товары промышленного и потребительского назначения

Белорусская универсальная товарная биржа определила самые популярные товары, реализованные в январе 2022 года на электронной площадке. Лидеры продаж – стройматериалы и инструмент. Доля товаров этой отрасли в общей структуре продаж достигла 56 %. Существенный объем сделок пришлось на автотранспорт.