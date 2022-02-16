Инфляция в Британии достигла максимума за 30 лет

Новости Великобритании. Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре 2021 года вырос до 5,4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это максимум за 30 лет.

При этом увеличение стоимости ускоряется третий месяц подряд. Такой высокий показатель связан с эффектами локдаунов, подорожанием транспорта, продуктов питания и безалкогольных напитков, мебели, товаров для дома, а также жилищно-бытовых услуг. Подъем инфляции в Британии до рекордного уровня стал неожиданным, однако это общемировая тенденция. Так, в США на конец 2021 года она составила 7 %. В еврозоне рост до 5 %.