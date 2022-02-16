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Инфляция в Британии достигла максимума за 30 лет

16 февраля 2022 16:28
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Новости Великобритании. Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре 2021 года вырос до 5,4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это максимум за 30 лет.

Инфляция в Британии достигла максимума за 30 лет-1

При этом увеличение стоимости ускоряется третий месяц подряд. Такой высокий показатель связан с эффектами локдаунов, подорожанием транспорта, продуктов питания и безалкогольных напитков, мебели, товаров для дома, а также жилищно-бытовых услуг. Подъем инфляции в Британии до рекордного уровня стал неожиданным, однако это общемировая тенденция. Так, в США на конец 2021 года она составила 7 %. В еврозоне рост до 5 %.

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# Экономический кризис # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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