БелАЗ подписал контракт на поставку 128 самосвалов в Россию

Новости Беларуси. Контракт на 260 миллионов долларов заключил БелАЗ по итогам участия в Международной специализированной выставке технологий горных разработок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На экспорт в Россию поставят 128 самосвалов. Кроме машин различной грузоподъемности, жодинское предприятие отгрузит и оборудование для оснащения карьерной техники с правом его последующего сервисного обслуживания.