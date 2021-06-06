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БелАЗ подписал контракт на поставку 128 самосвалов в Россию

06 июня 2021 14:46
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Новости Беларуси. Контракт на 260 миллионов долларов заключил БелАЗ по итогам участия в Международной специализированной выставке технологий горных разработок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелАЗ подписал контракт на поставку 128 самосвалов в Россию-1

На экспорт в Россию поставят 128 самосвалов. Кроме машин различной грузоподъемности, жодинское предприятие отгрузит и оборудование для оснащения карьерной техники с правом его последующего сервисного обслуживания.

Напомним, БелАЗ удерживает около 30 % мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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