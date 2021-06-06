О технологиях в сельском хозяйстве, поставках продукции в Китай и ценах на белорусскую картошку. Рассказал Игорь Брыло

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси целая россыпь крупнейших выставок года – прекрасная возможность и с бизнес-партнерами познакомиться, и новые рынки сбыта нащупать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Цифровые возможности – это, конечно, TIBO. Здесь в этот раз больше сотни экспонентов – от Китая до Объединенных Арабских Эмиратов. Форум «Белагро» впервые прошел в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень». И в этом есть резон, ведь Китай – один из самых быстрорастущих рынков для белорусской сельхозпродукции. Как нам удалось там обогнать Францию? Об этом и не только на выставке рассказал Игорь Брыло – первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Игорь Позняк, СТВ:

Игорь Вячеславович, это что за чудо такое чудное?

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Это бык, которого мы привезли в прошлом году на наше минское госпредприятие. Игорь Позняк:

Прямо как с конкурса по бодибилдингу. О породах и стоимости быков

Игорь Брыло:

Практически да. Оказывается, если хорошо кормить и хорошая порода, и не надо заниматься бодибилдингом. Мы ежегодно закупаем топовых быков по всему миру. Игорь Позняк:

Вот это топ? Игорь Брыло:

Конечно. Это бельгиец, он у нас пока единственный экземпляр. Дальше находится бык лимузинской породы, следующий бык – герефорд, абердин-ангус – мясные. Игорь Позняк:

То есть это генофонд? Игорь Брыло:

Да, но кроме импортной селекции наши белорусские быки ничем не уступают, тоже хорошие ребята стоят.

Игорь Позняк:

Сколько такие красавцы стоят? Я полагаю, что не меньше хорошей машины. Игорь Брыло:

У машин тоже разная стоимость: и 5 тысяч евро, и больше, и меньше. Игорь Позняк:

Такие затраты у вас окупаются? Игорь Брыло:

Конечно. Я привел пример положительного торгового сальдо. Если в 2016 году у нас оно было 155 миллионов долларов, то по итогам прошлого года – порядка 1,5 миллиарда долларов. Надо отметить, что на 5,8 миллиарда долларов поставили продукции на экспорт. Вот это результат. Это же все отсюда начинается. Игорь Позняк:

Одна из мировых тенденций – сокращение количества занятых людей в сельском хозяйстве. Нас эта история затронет? Мы прошли по выставке: первый беспилотный трактор, другие гаджеты, которые вам помогают. Означает ли это, что людей в сельском хозяйстве работать будет меньше?

Если бы не было тотальной модернизации, мы не смогли бы накормить страну Игорь Брыло:

Это естественный процесс. Во всем мире количество людей, которые работают в АПК, всегда идет на уменьшение. Я приведу пример: в начале нашей суверенной Беларуси (чтобы вы понимали, насколько эта проблема на самом деле существует) в агропромышленном производстве были задействованы 1 миллион 67 тысяч человек. Игорь Позняк:

Каждый десятый? Игорь Брыло:

Да. На 1 января текущего года – меньше 300 тысяч, 270. Игорь Позняк:

В три раза.

Игорь Брыло:

Я всегда задаю вопросы и отвечаю тем, кто пытается как-то раскрутить ситуацию. Я говорю: хорошо, если бы не было тотальной модернизации сельского хозяйства, машинно-тракторного парка, перерабатывающих производств, мы бы не смогли накормить страну. Игорь Позняк:

Мы вас на выставке «Белагро» буквально вырвали из африканской делегации ваших коллег. Чем мы интересны этим экзотическим странам? Когда видят технологию производства, не верят, что такое может быть

Игорь Брыло:

Мы работаем с 16 странами африканского континента, уже начали первые свои поставки, движемся. Когда они знакомятся с Беларусью и видят технологию производства продукции животноводства, они где-то и не верят, что такое может быть на самом деле. Вот, допустим, мой коллега, замминистра иностранных дел, первый раз приехал в Беларусь. Он просто три дня ходит с открытым ртом – по-хорошему, по-доброму. Игорь Позняк:

А Китай поверил в нас за последние годы? Я отлично помню нашу с вами встречу лет пять назад, когда вы только первые шаги делали в китайском направлении. Что сейчас? Китай вышел на третье место по экспортным странам

Игорь Брыло:

Китай поверил в первую очередь благодаря дружественным отношениям наших руководителей. Игорь Позняк:

То есть политическая воля – великое дело? Игорь Брыло:

Конечно. Китайцы очень быстро, в сжатый срок нас сертифицировали на поставки. Францию «открывали» 13 лет, нас «открыли» буквально в считаные 2-2,5 года, поэтому мы на Китай прирастаем каждый год, Китай уже вышел на третье место по экспортным странам. Я думаю, что не за горами он выйдет на второе место после Российской Федерации. Игорь Позняк:

К земным категориям. Достаточно сходить в наш обычный гипермаркет за картошкой и вот белорусскую далеко не всегда можно найти и далеко не всегда, как мне кажется, по адекватной цене. Почему так происходит? О ценах на белорусскую картошку

Игорь Брыло:

То, что наша картошка по вкусовым качествам никому не уступает, – это однозначно. Второе дело, коль коснулись этой темы, давайте поговорим о шероховатостях работы самих торговых сетей и их порядочности по отношению к белорусской продукции. Я бы так вопрос поставил. Игорь Позняк:

И не только картошки. Игорь Брыло:

Поверьте, что мы мониторим и видим. Если компания «Евроопт» работает с белорусской продукцией, с каждым белорусским производителем, то есть ряд компаний, которые не считают нужным это делать. А если кто-то пытается показать, что он продает белорусскую продукцию, но в то же время идет прекрасная выкладка египетской картошки, какой-то другой картошки, а белорусскую специально выберут такую – я не знаю, где такую можно найти, и написать обязательно, что это белорусская картошка. Тогда надо задать вопрос этим товарищам: вы в какую игру играете?