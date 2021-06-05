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«Мелкие нюансы будут дошлифовываться в течении нескольких недель». Роман Головченко посетил новый комплекс «Нафтана»

05 июня 2021 15:55
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Новости Беларуси. Бензин и дизель высокой очистки начнут выпускать на «Нафтане» уже осенью 2021-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На комплексе замедленного коксования практически завершены строительно-монтажные работы.

«Мелкие нюансы будут дошлифовываться в течении нескольких недель». Роман Головченко посетил новый комплекс «Нафтана»-1

Многие из элементов производственной цепочки опробованы, идут испытания. Реализацию инвестпроекта 5 июня оценил премьер-министр Беларуси. График работ на объекте немного сместился. Май был дождливым, и антикоррозийную покраску приходилось переносить, однако это не повлияет на главную задачу – выпуск топлива в сентябре.

«Мелкие нюансы будут дошлифовываться в течении нескольких недель». Роман Головченко посетил новый комплекс «Нафтана»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В принципе, можно сказать, что задача, которую Президент поставил по завершению строительно-монтажных работ до начала лета, практически выполнена. Мелкие нюансы будут дошлифовываться в течение нескольких недель. Многие из составных элементов комплекса уже переданы в опробование, идут испытания, гидроиспытания, испытания в инертных средах – это очень важная часть, которая следует за строймонтажом с тем, чтобы мы в сентябре вышли на получение уже готовой продукции. Собственно, ради чего все и затевалось – это высококачественный бензин и дизельное топливо.

«Мелкие нюансы будут дошлифовываться в течении нескольких недель». Роман Головченко посетил новый комплекс «Нафтана»-7

Запуск инвестпроекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %. После ввода комплекс сможет полностью обеспечить потребность страны прежде всего в дизельном топливе.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Роман Головченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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