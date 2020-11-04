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В октябре вдвое увеличился экспорт щепы и древесных отходов через БУТБ

04 ноября 2020 14:44
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Новости Беларуси. Экспорт щепы и древесных отходов через БУТБ в октябре увеличился вдвое и достиг почти 9 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост по сравнению с октябрем 2019 года обеспечили поставки в Польшу, которая традиционно является крупнейшим импортером белорусской щепы. В тройку ведущих покупателей также вошли Литва и Эстония.

Из-за аномально теплой зимы в 2019 году спрос на щепу в странах Евросоюза снизился. Расходовали складские запасы. Поэтому лишь в сентябре 2020 года, когда склады опустели, покупатели снова стали проявлять активность на биржевых торгах.

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# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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