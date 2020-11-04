Новости экономики за 04.11.2020

Новости Беларуси. Какие решения Нацбанка будут способствовать развитию рынка электронных денег в Беларуси. В каких странах Евросоюза пользуется повышенным спросом белорусская щепа. И что говорят эксперты Всемирного банка про восстановление мировой экономики. Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЭКСПЕРТЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПРО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Эксперты Всемирного банка полагают, что мировая экономика может уже никогда не вернуться к тем значениям, которые были в период до кризиса, связанного с пандемией.

Нацбанк расширяет возможности использования электронных денег