Новости экономики за 04.11.2020
Новости Беларуси. Какие решения Нацбанка будут способствовать развитию рынка электронных денег в Беларуси. В каких странах Евросоюза пользуется повышенным спросом белорусская щепа. И что говорят эксперты Всемирного банка про восстановление мировой экономики. Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЭКСПЕРТЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПРО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Эксперты Всемирного банка полагают, что мировая экономика может уже никогда не вернуться к тем значениям, которые были в период до кризиса, связанного с пандемией.
Нацбанк расширяет возможности использования электронных денег
Восстановление глобальной экономики будет, но очень медленное. Несмотря на положительные результаты по итогам III квартала, ситуация напоминает последствия кризиса 2008-2009 годов. Поскольку во многих странах начинается вторая волна коронавируса, глобальное восстановление будет относительно медленным, центральные банки будут вынуждены сохранять низкие ключевые ставки.
БЕЛОРУССКАЯ СТОЛИЦА ВОШЛА В ТОП-100 ЛУЧШИХ ГОРОДОВ МИРА
Минск улучшил свои позиции в рейтинге городов мира, составленном канадской консалтинговой фирмой. Эксперты, проводя анализ, оценивали уровень иммиграции и разнообразия населения города, уровень занятости и локации головных офисов корпораций.
В октябре вдвое увеличился экспорт щепы и древесных отходов через БУТБ
Оценивали также погоду, безопасность, инфраструктуру, количество ссылок и рекомендаций в интернете. Лидером рейтинга в очередной раз стал Лондон. В пятерку лучших городов вошли Нью-Йорк, Париж, Москва, Токио.