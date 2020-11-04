Нацбанк расширяет возможности использования электронных денег

Новости Беларуси. С 2021 года индивидуальные предприниматели и юрлица смогут использовать электронные деньги на любые цели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный банк своим постановлением внес изменения в правила проведения операций с электронными деньгами. Это существенно расширит возможности их использования.

Банкам разрешили обмен электронных денег между разными системами расчетов, а также из одной валюты в другую. Исключили норму, устанавливающую для юрлиц и ИП конкретный срок погашения электронных денег, поступивших в электронные кошельки. Срок будет регулироваться в рамках договора.

Еще одно новшество предусмотрено девалютизацией экономики – резиденты Беларуси смогут проводить операции между собой по электронным деньгам только в белорусских рублях.