Новости Беларуси. В Могилевской области до 2016 года построят мощный полиэфирный комплекс. Предприятие «Могилевхимволокно», на базе которого будет реализован проект, переживает не самые лучшие времена. И, как отметил премьер-министр страны, нужно срочно принимать меры по внедрению новых конкурентоспособных производств.

Реализация проекта позволит полностью перейти на новую технологию производства, более чем вдвое снизить энергозатраты предприятия. Ввод в эксплуатацию первой очереди планируют через 2,5 года. Планируется привлечение китайских, российских и казахстанских инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Не только надо решать проект за счет кредитных ресурсов или собственных средств. Здесь придется создавать транснациональную корпорацию для того, чтобы управление активами осуществлялось на основе собственности. И по этому идет весь мир, тут не надо ничего бояться. Это будет не только финансовая схема, но и производственно-технологическая. Таким образом минимизируется риск.

Сергей Пузевич, генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»:

На сегодняшний день, можно сказать, это ноу-хау по производству полиэфиров. То есть подразумевается в одном комплексе, в одном производственном здании технология производства 4-5 и более продуктов прямым формованием. Что касается инвестиций, откуда будут деньги браться, то, предварительно, 50% – это деньги концерна «Белнефтехим», и 50% – это привлеченные кредиты.