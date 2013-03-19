Прямой эфир

Беларусь в 2013 году поставит в Индонезию 250 тысяч тонн калийных удобрений и около сотни единиц автотехники

19 марта 2013 10:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Беларусь уже в 2013 году поставит в Индонезию 250 тысяч тонн калийных удобрений и около сотни единиц автотехники. А в течение ближайших трех лет в зарубежную страну отправится еще полтысячи «МАЗов» и около 600 тракторов «МТЗ».

Присматриваются индонезийцы и к нашим карьерным самосвалам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг»:
Первые пять машин, которые уже зарекомендовали себя с положительной стороны, пока очень хороший коэффициент технической готовности (более 0,96%, практически 100%). Самое главное, что наши покупатели убедились в том, что наша машина экономически превосходит наших конкурентов. Экономия топлива составляет от 18% до 20%, в зависимости от каких условий работает машина. А это очень важный элемент.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Индонезия # Петр Пархомчик # БелАЗ

Другие новости рубрики

Все новости
Объем заключенных контрактов между Беларусью и Индонезией исчисляется сотнями миллионов долларов
19 марта 2013 07:25

Объем заключенных контрактов между Беларусью и Индонезией исчисляется сотнями миллионов долларов

Замминистра торговли рассказал, почему в Беларуси нет высоких скидок и за что ему будет стыдно перед иностранцами во время ЧМ-2014 по хоккею
17 марта 2013 20:50

Замминистра торговли рассказал, почему в Беларуси нет высоких скидок и за что ему будет стыдно перед иностранцами во время ЧМ-2014 по хоккею

Огромный рынок в Индонезии способен проглотить неимоверное количество белорусских товаров. Какие особенности страны надо учитывать?
17 марта 2013 15:25

Огромный рынок в Индонезии способен проглотить неимоверное количество белорусских товаров. Какие особенности страны надо учитывать?