Новости Индонезии. Продолжается государственный визит президента Александра Лукашенко в Индонезию. 19 марта пройдет встреча белорусского лидера с его индонезийским коллегой. Главы государств обсудят перспективы сотрудничества и подпишут ряд документов.

В Джакарте также открылся белорусско-индонезийский бизнес-форум. В нем принимают участие более сотни представителей деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сторона представила практически весь потенциал страны: от промышленной продукции до научных достижений. Уже подписано 12 документов. Среди них – проекты в машиностроении и сельском хозяйстве. Объем заключенных контрактов между Беларусью и Индонезией исчисляется сотнями миллионов долларов, а встреча глав двух государств послужит новым импульсом для дальнейшего наращивания сотрудничества во всех сферах.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Наши экономики взаимодополняемы. Мы не конкуренты в этом плане. Мы рассматриваем друг друга как равноправные партнеры, взаимодействие которых очень выгодно для наших государств и для наши народов. И сегодня мы выходим на заключение восьми межправительственных соглашений и на подписание ряда контрактов, объем которых исчисляется несколькими сотнями миллионов долларов.