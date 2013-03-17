Замминистра торговли рассказал, почему в Беларуси нет высоких скидок и за что ему будет стыдно перед иностранцами во время ЧМ-2014 по хоккею

Прощеное воскресенье белорусской торговли. С чем придется мирится обеим сторонам прилавка, а что не может простить даже замминистра торговли Вячеслав Драгун? Это выяснил ведущий программ «Неделя» на СТВ.

Вячеслав Леонидович, предлагаю начать с КВНовской шутки. КВНщики говорят, что в белорусских магазинах несвежего хлеба не бывает. А бывает нормальный, бывает сегодняшний, бывает вчерашний, с мороза и даже мягкий внутри. А несвежего не бывает. Я к чему? Белорусская торговля готова признать, что она далеко не всегда пока соответствует мировым требованиям? Современным требованиям торговли. Или я ошибаюсь?

Вячеслав Драгун, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Вы действительно правы. Не каждый из владельцев выполняет все те требования, которые сегодня предъявляет потребитель. Поэтому я не считаю, что это уже такая сложная ситуация. Она ежедневная. Связана непосредственно с поставкой товаров, то есть с работой с производителем. Сегодня, допустим, у нас сложные погодные условия. Не всякая машина, с уверенностью могу вам сказать, дошла до торгового объекта в то время, в которое должна было доехать. Хлеб будет. И он будет на выбор. Мы ваши замечания будем принимать к сведению. Будем работать. Хотя, хочу сказать, что потребители сегодня требовательны. Вот что касается хлеба, то есть такие нарекания, что не хватает ржаного. Понимаете, вроде как при таком широком предложении потребитель хочет того самого ржаного хлеба.

А вас не смущает то, что в белорусских магазинах чаще всего просят оплатить тот самый целлофановый пакет. Вот это, по европейским меркам, невероятная дикость.

Вячеслав Драгун:

Действительно так. Дело в том, что каждый из владельцев торговых объектов считает, что он продает товар. То есть вот этот полиэтиленовый пакет - это товар. Мы считаем, что это упаковка. И мы в правилах четко прописали, что потребитель, условно, должен получать этот пакет в качестве упаковки. Но не каждый торговый объект идет на это. Им удобнее его продавать. Хочу сказать другое. Эти издержки сегодня явны. То есть потребитель оплачивает эту услугу отдельно. Но ее можно спрятать в торговую надбавку. Вот этим просто грешат наши бухгалтера. Им, я так понимаю, лень. Эта дополнительная работа, разбросить эти издержки в целом на все. Поэтому так происходит и вызывает определенное раздражение.

Это вопрос уже в плоскости цивилизованной торговли, равно как и улыбка продавца, на которого вы никак не можете повлиять, даже как замминистра. Или можете?

Вячеслав Драгун:

Нет. Вы знаете, я когда рассчитываюсь на кассе, я всегда говорю: «Спасибо». Она поднимает глаза и повторяет за мной - «Спасибо». Это ее обязанность, благодарить меня, потому что я совершил покупку. А не всегда ведь говорят. Есть проблемы. Есть магазины, где, условно, обслуживают покупателя индивидуально, и там другие цены, другое отношение. Некоторым даже предлагают чашку кофе. Например, в кафе, если заказывают дорогой коньяк, могут предложить выкурить сигару.

Но это ведь тоже не бесплатно, а с торговой надбавкой.

Вячеслав Драгун:

Да, но все равно приятно.

Поводу чашки кофе есть негласное правило: стоимость чашки кофе определяет уровень цен, а значит уровень обслуживания в отдельно взятой стране. И если сравнить среднюю чашку кофе в ресторанах среднего сегмента, то это порядка 2,5 - 3 евро и в Европе, и в Беларуси. Вы признаете такой критерий? Не завышена ли цена чашки кофе у нас?

Вячеслав Драгун:

Признаю. Цена завышена. Но, скажем так, объект объекту рознь. Одна из причин такой ситуации, я считаю, отсутствие конкуренции. На сегодняшний день недостаточно объектов общественного питания, которые предлагают нам вот этот вот, как мы с вами считаем, минимальный ассортимент. Иногда действительно необходимо с кем-то встретиться, переговорить и чашка кофе - одно из условий диалога. Поэтому признаю. Да, есть тут проблема и мы ее регулярно обсуждаем.

Вы знаете, я больше скажу, что касается той же чашки кофе. Далеко не каждый ресторан, официант позволит заказать одну лишь чашку кофе. Или, если позволит, на тебя будет смотреть искоса, потому что, мол, им это не выгодно. Хотя в Европе это никому в голову не придет - ты можешь просто заказать стакан негазированной воды и сидеть полдня беседовать.

Вячеслав Драгун:

В Европе официант помимо зарплаты еще получает чаевые. Готовы ли мы сегодня к этому? У нас тоже официанты ждут чаевых. Но если человек у нас, условно, заказал стакан воды, то, наверное, ждать от него чаевых придется очень долго.

А вы сколько чаевых оставляете? Вообще-то принято оставлять 10% или больше.

Вячеслав Драгун:

Я оставляю, условно, какую-то мелочь. Допустим, если не хватает там 3-4 тысячи, я не требую сдачи. Но не 10%.

Еще одна проблема, на которую обращал недавно внимание президент, это уровень цен. Главное требование - нужно сдерживать необоснованный рост цен. Это вопрос к сфере торговли, к производителям? Или к тем и другим?

Вячеслав Драгун:

Я считаю, что вопрос в плоскости производителя прежде всего. Потому что в торговле издержки в рамках торговой надбавки постоянные. Я не беру группу бутиковую - там индивидуальное обслуживание, эксклюзивные вещи и тому подобное. То есть магазины для среднего класса, обычного формата. Там, уверяю вас, никто не жирует. Другой вопрос, производитель и импортер. У него сегодня действительно никто не регулирует ценообразование. У него есть возможность любые затраты, которые он несет, закладывать в себестоимость. Я считаю, что это не совсем верно. Тем более, что президент объявил год бережливости. Я считаю, что было бы нормально, чтобы каждый из производителей хотя бы на 10% свои издержки, затраты, расходы просто сократил. Это было бы выгодно и ему, и, наверное, всем нам. Всегда торговлю упрекают, что где-то в Европе или на другом континенте есть сногсшибательные скидки по 50%, по 70% . Но они забывают, что в сезон они работают с 300-400% надбавкой. Почему возникают различного рада курьезные ситуации, драки, скандалы? Потому что это остатки. Там довольно ограниченный выбор. Это то, что осталось от коллекции. Но у нас это все представляется как манна небесная. Это совершенно не так. Каждый считает свои деньги. Никто в убыток себе продавать не будет. Иначе он просто разорится. Поэтому наш производитель, если он закладывает все свои расходы, должен предусматривать возможность отодвинуться по цене.

А, может быть, магазин должен договориться с производителем?

Вячеслав Драгун:

Вот мы пытаемся это делать. На сегодняшний день мы создаем ассоциацию оптовых организаций и, возможно, в последующем будем инициировать создание холдинга. Именно для того, чтобы действительно достаточно крупным серьезным кругом выдвигать именно такие условия.

В Интернете вы широко известны как главный враг мелкорозничной торговли. Более того, Интернет цитирует ваше заявление: киоски должны плавно умереть. Это происки блогеров?

Вячеслав Драгун:

Нет. Скажем так, необходимо делать исходя из той инфраструктуры, которая сложилась. Сегодня, условно, в городе Минске я не понимаю, зачем этот формат нужен. Я понимаю, где отсутствует торговая сеть, конкуренция и так далее, они должны там присутствовать, расширять ассортимент, должны предлагать покупателя иные услуги. Я не враг, как вы выразились. Ко всему нужно подходить взвешенно. Почему вот так передернули? Может быть наступил на чей-то мозоль.

Ваши соседи, коллеги по зданию - Министерство спорта - готовятся к предстоящему чемпионату мира. А вы-то готовитесь? Ваши продавцы в магазинах учат английский язык?

Вячеслав Драгун:

Да. Я вам честно признаюсь, у нас достаточно строго с этим. Сегодня, вы видите, ведется огромная стройка. Мы хотим к 2014 году все объекты завершить, чтобы и разместить гостей, и накормить. И нужно изучить английский язык. Есть уже определенные наработки и по волонтерам, которые будут помогать.

Вы же понимаете, можно ресторанов настроить, а какая-нибудь продавщица, бабушка Галя, которая начинала ещё в советское время, и у неё ещё вот тот менталитет – испортить общее впечатление. Вот скажите честно, Вячеслав Леонидович, за что вам будет стыдно в сегменте отечественной торговли перед иностранцами, а за что не будет стыдно в следующем году?



Вячеслав Драгун:

Честно признаюсь - за узость ассортимента. То есть я считаю, что торговля предназначена для того, чтобы представить максимальный ассортимент. У человека должен быть выбор. Если он ограничен двумя-тремя наименованиями, я понимаю, ему хватает, но мне не хватает. И вот за это мне будет стыдно. Всё остальное – технология отработанная. Не сомневаюсь, что бабушка заинтересована в том, чтобы как можно больше, скажем так, продать.

Что будет с белорусской торговлей ещё через пять лет? Будут со мной, с вами, с моими коллегами здороваться при входе и выходе из магазинов, а не только в бутиках, будут улыбаться на кассе и тоже говорить «Спасибо!».



Вячеслав Драгун:

Встречать с шариками?!



Не обязательно с шариками. Хотя бы так же, как у наших соседей.

Вячеслав Драгун:

Я предлагаю делать это обоюдно. Если мы будем здороваться первыми, то нам всегда ответят тем же. Я убедился именно на себе. Мне, честно скажу, приятно это делать. Когда заходишь, условно говоря, в ту же поликлинику, в киоск, ещё куда-то, во-первых, у тебя есть возможность рассмотреть человека, посмотреть ему в глаза, когда ты с ним здороваешься, и появляется некий условный диалог с человеком. Поэтому я предлагаю первыми здороваться, тогда получишь в ответ. А ждать когда тебя обслужат или ещё что-то! Я иногда тоже захожу в магазин и пытаюсь оглядываться и когда никого не нахожу из продавцов, я просто подаю голос: «Здравствуйте! Мне нужна ваша помощь». И всё! И к тебе придут.

Сегодня Прощёное воскресенье. Давайте простим друг друга по обе стороны прилавка, и будем надеться, что так оно и будет.