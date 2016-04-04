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В Минске утвердили госпрограмму развития малого предпринимательства

04 апреля 2016 17:43
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Новости Беларуси. В столице утвердили государственную программу развития малого предпринимательства. Около восьми миллиардов предусмотрено на выделение субсидий для возмещения части процентов по банковским кредитам. На эти средства уже провели конкурс.

Семь разноплановых безубыточных проектов направлены на создание новых рабочих мест, а также экспорт и импортозамещение. Среди них производство оцилиндрованной древесины, упаковки молочной продукции, пошив спецодежды из отечественных тканей для железнодорожников.

В Лошице на Игуменском тракте один из инвесторов планирует построить фитнес-центр. Помимо производственного малого бизнеса городская власть поддерживает инициативы социальной направленности.

Татьяна Кравченко, первый заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:
В этот раз у нас уникальное предприятие победило в Лошице. На Игуменском тракте они хотят сделать фитнес-центр. По просьбе жителей микрорайона и администрации района. Там населенный, новый, перспективный район, не хватает и такого вида услуг. И поэтому мы посчитали возможным поддержать в этот раз и это направление.

Еще одно из приоритетных направлений – предоставление льготных мини-кредитов. Уже четыре заявки поданы на право получения кредитования с выгодной минимальной ставкой в 15% годовых. В целом, на льготное кредитование под инвестиционные проекты из бюджета Минска в 2016 году выделено 40 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства # Государственная политика # Татьяна Кравченко

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