В Совете Республики продолжат обсуждение путей повышения конкурентоспособности белорусской экономики

Новости Беларуси. 4 апреля в Совете Республики продолжится работа над программой социально-экономического развития страны до 2020 года. В обсуждении документа также примут участие представители областных, городских и районных советов депутатов. Перед собравшимися выступят заместитель премьер-министра Михаил Русый, председатель правления Нацбанка Павел Каллаур и министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина.

Отмечу, программа предусматривает повышение конкурентоспособности белорусской экономики. Она затронет производственную сферу, пути инновационного развития, обозначит инструменты денежно-кредитной политики. Ожидается, что в полном объеме документ будет представлена на 5-м Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.