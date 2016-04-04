Выйти на однозначный уровень инфляции планируют уже в 2017 году

Новости Беларуси. Выйти на однозначный уровень инфляции планируют уже в будущем году. Вопросы социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет обсуждали 4 апреля в Совете Республики. По прогнозам, к 2020 году поставлена задача ограничить уровень инфляции 5%. Напомню, на этот год этот параметр утвержден на уровне 12%.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Задача жесткая, но выполнимая. Инфляция, определяемая монетарными факторами будет ограничена на уровне, зафиксированном в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2016 год, а при благоприятных условиях - снижены. Для ее выполнения Национальным банком задействован весь инструментарий денежно-кредитной политики.

В Совете Республики 4 апреля собрались сенаторы, члены правительства и председатели областных, городских и районных советов. Это своего рода сверка часов. Обсуждалась финансовая политика, пенсионная реформа, состояние дел в аграрном секторе, вопросы ЖКХ. Среди актуальных тем - и доступность кредитов для реального сектора экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Черняков, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Необходимо обратить особое внимание на доступность кредитных ресурсов для бизнеса. К сожалению, на сегодняшний день эти высокие процентные ставки существенно влияют на экономику предприятий.

В ближайшее время основные тезисы программы направят главе государства. Затем документ будет представлен на 5-ом Всебелорусском народном собрании.