Новости экономики за 04.04.2016

Новости Беларуси. Чего не хватает белорусским производителям? Какова ответственность за распространение и размещение в Интернете пиратских аудио- и видеоматериалов? И сколько сегодня белорусы платят за доступ в Интернет? Обо всем этом узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ДОРОГИЕ ДЕНЬГИ

Белорусским производителям не хватает дешевых кредитов. Снижение ставки рефинансирования способствует доступности заемных средств. Однако шаг в 1% многие компании считают недостаточным и по-прежнему не могут позволить себе привлекать кредиты. В итоге за дорогой продукт переплачивает клиент.

Дмитрий Черняков, член постоянной комиссии Совета Республики:

Вместо того, чтобы направлять прибыль на решение каких-то внутренних проблем, на развитие производства, на создание новых рабочих мест, новых производств, предприятия вынуждены платить по процентам банкам.

ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС

Белорусское стекло установят в польские и немецкие окна. Договор на поставку 8,5 миллионов квадратных метров прозрачного материала 4 апреля подписан в Минске. Немецкая компания до конца года купит сырье, по меньшей мере, на 17 миллионов евро. Листовое стекло из Беларуси в основном используют для производства стеклопакетов. Однако германский партнер рассчитывает оптимизировать работу гомельского завода и не исключает совместное производство облагороженных продуктов с большей добавленной стоимостью.

ПИРАТЫ В СЕТИ

До 8,5 миллионов рублей за пиратские материалы. С 4 апреля в Беларуси увеличивается ответственность за распространение и размещение в Интернете нелицензионных аудио- и видеоматериалов. Контроль в первую очередь ужесточается над теми, кто занимается подобной деятельностью с коммерческой целью, например, продает нелегальное программное обеспечение либо берет деньги за скачивание пиратских копий фильмов и музыки. Обычных пользователей, к примеру, за размещение в социальных сетях аналогичных материалов привлекать к ответственности не планируют.

Александр Погоский, заместитель начальника управления Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Если же какой-то студент скачал себе на компьютер мелодию и затем распространил среди своих одногруппников, то у нас нет, по идее, даже правового основания начинать административный процесс.

СКОЛЬКО СТОИТ ТРАФИК?!

150 тысяч рублей ежемесячно платят белорусы за Интернет. Таков средний размер абонентской платы самых популярных пакетов у наших провайдеров. К слову, Беларусь входит в тройку стран мира, в которых доступен сверхскоростной Интернет интенсивностью 1 гигабит в секунду. Для сравнения, это в 100 раз быстрее средней скорости, которую предлагают в стандартных пакетах услуг. Правда, столь сверхскоростной доступ используют отдельные компании для спецпроектов, а не рядовые абоненты.

Начало недели на торгах отметилось ростом доллара и евро и падением российского рубля. Американская валюта после выходных набрала 210 рублей. Ее курс на завтра – 20206. Евро тоже поднялся, на 221 пункт, и превысил 23 тысячи. На фоне сокращения цен на нефть ниже 39 долларов за баррель российский рубль подешевел более чем на 3,5 рубля белорусских.

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