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Нацбанк: срочные рублёвые депозиты физлиц выросли до 11,2 млрд рублей

24 февраля 2025 05:53
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Сдерживание инфляции и укрепление устойчивости финансовой системы – Беларусь проводит взвешенную бюджетную и денежно-кредитную политику. Как результат – растет доверие к национальной валюте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк: срочные рублёвые депозиты физлиц выросли до 11,2 млрд рублей-2

Наш Президент не раз подчеркивал: экономика – это основа всего. Именно она является фундаментом суверенитета. Главная цель развития – новое лучшее качество жизни белорусских граждан.

Постепенная дедолларизация расчетов внутри страны, привлекательные инструменты по сбережению в национальной валюте – все это укрепляет белорусский рубль и создает благоприятные условия для развития экономики. По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты физических лиц за январь увеличились до 11 миллиардов 200 миллионов рублей. Притоку сбережений в банковскую сферу и сохранению кредитной активности способствовал уровень процентных ставок. Долгосрочные вклады – самые привлекательные. 

# Национальный банк Республики Беларусь # Экономика

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