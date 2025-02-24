Нацбанк: срочные рублёвые депозиты физлиц выросли до 11,2 млрд рублей

Сдерживание инфляции и укрепление устойчивости финансовой системы – Беларусь проводит взвешенную бюджетную и денежно-кредитную политику. Как результат – растет доверие к национальной валюте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш Президент не раз подчеркивал: экономика – это основа всего. Именно она является фундаментом суверенитета. Главная цель развития – новое лучшее качество жизни белорусских граждан.

Постепенная дедолларизация расчетов внутри страны, привлекательные инструменты по сбережению в национальной валюте – все это укрепляет белорусский рубль и создает благоприятные условия для развития экономики. По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты физических лиц за январь увеличились до 11 миллиардов 200 миллионов рублей. Притоку сбережений в банковскую сферу и сохранению кредитной активности способствовал уровень процентных ставок. Долгосрочные вклады – самые привлекательные.