Игорь Петришенко провёл переговоры с послом Кубы в Беларуси

Беларусь и Кубу объединяет стратегическое партнерство. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. 24 февраля состоялись переговоры с иностранными представителями во главе с послом Кубы Сантьяго Пересом Бенитесом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестка насыщенная, и, как на старте отметил Игорь Петришенко, стороны готовы договариваться даже по темам, которые предварительно не обсуждались. Друг от друга нам скрывать нечего, тем более что главная задача – задействовать весь потенциал для сотрудничества и нарастить товарооборот. Как отметил кубинский посол, сейчас развитие двусторонних отношений идет по восходящей. Детально обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Беларуси на Кубу в июле 2024 года. Наиболее перспективными направлениями остаются образование, наука, туризм, спорт и здравоохранение. Так, есть предложения в фарминдустрии.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Не просто простые товарообменные или торговые операции фармацевтической продукцией, лекарствами, но и то, что мы значительно продвинулись, и мы создали совместное предприятие. Вот этих проектов должно быть значительно больше в наших отношениях. Мы заинтересованы также, чтобы и наши лекарственные препараты, они конкурентоспособны по ценовым и по качественным параметрам, тоже закрепились на рынке Кубы. Не только два препарата, которые сейчас имеют соответствующую сертификацию, но мы планируем порядка как минимум 15 препаратов зарегистрировать на вашем рынке.