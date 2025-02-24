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Игорь Петришенко провёл переговоры с послом Кубы в Беларуси

24 февраля 2025 16:49
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Беларусь и Кубу объединяет стратегическое партнерство. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. 24 февраля состоялись переговоры с иностранными представителями во главе с послом Кубы Сантьяго Пересом Бенитесом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко провёл переговоры с послом Кубы в Беларуси-2

Повестка насыщенная, и, как на старте отметил Игорь Петришенко, стороны готовы договариваться даже по темам, которые предварительно не обсуждались. Друг от друга нам скрывать нечего, тем более что главная задача – задействовать весь потенциал для сотрудничества и нарастить товарооборот. Как отметил кубинский посол, сейчас развитие двусторонних отношений идет по восходящей. Детально обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Беларуси на Кубу в июле 2024 года. Наиболее перспективными направлениями остаются образование, наука, туризм, спорт и здравоохранение. Так, есть предложения в фарминдустрии.

Игорь Петришенко провёл переговоры с послом Кубы в Беларуси-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Не просто простые товарообменные или торговые операции фармацевтической продукцией, лекарствами, но и то, что мы значительно продвинулись, и мы создали совместное предприятие. Вот этих проектов должно быть значительно больше в наших отношениях. Мы заинтересованы также, чтобы и наши лекарственные препараты, они конкурентоспособны по ценовым и по качественным параметрам, тоже закрепились на рынке Кубы. Не только два препарата, которые сейчас имеют соответствующую сертификацию, но мы планируем порядка как минимум 15 препаратов зарегистрировать на вашем рынке.

Игорь Петришенко провёл переговоры с послом Кубы в Беларуси-6

Вместе с тем Беларусь выступает за многостороннюю дипломатию и поддерживает активное участие Кубы в международных организациях. Напомним, страна имеет статус наблюдателя в ЕАЭС, а также получила статус партнера БРИКС. Куба активно выступает на площадке ООН и поддерживает белорусские инициативы, что в очередной раз доказывает схожесть наших точек зрения, в том числе в вопросах глобальной повестки.

# Беларусь-Куба # ЕАЭС # Игорь Петришенко

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