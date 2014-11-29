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В Минске открылось единственное в СНГ новое производство глубокозамороженного бактериального концентрата

29 ноября 2014 14:11
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Новости Беларуси. Важное сырье для молочной промышленности начнут производить в Беларуси. В Минске открылось единственное в СНГ новое производство глубокозамороженного бактериального концентрата. Его используют при изготовлении  сыров, сметаны, творога, кисломолочных напитков, в детском питании.  Это позволит  уменьшить  зависимость молочной отрасли Беларуси от импортных заквасок и конкурировать с зарубежными поставщиками. Стоимость проекта 65 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности:
Высокотехнологичное оборудование ведущих мировых производителей. Цель проекта — уменьшить нашу сильную зависимость от  импорта заквасок, обеспечивать в какой-то степени и независимость страны по данному направлению.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:
Это прорыв для нашей страны. Вся продукция, все закваски до этого были импортные. Мы на стендах показывали — примерно 150 млрд. рублей импорта в этом направлении. Теперь это будет наше. Мы ставим не только задачу импортозамещения, но и продвижение на рынке Таможенного союза.    

# Экономика # Государственная политика в области импортозамещения # Международное сотрудничество # Владимир Гусаков # Алексей Мелещеня

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