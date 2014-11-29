Новости Беларуси. Важное сырье для молочной промышленности начнут производить в Беларуси. В Минске открылось единственное в СНГ новое производство глубокозамороженного бактериального концентрата. Его используют при изготовлении сыров, сметаны, творога, кисломолочных напитков, в детском питании. Это позволит уменьшить зависимость молочной отрасли Беларуси от импортных заквасок и конкурировать с зарубежными поставщиками. Стоимость проекта 65 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности:

Высокотехнологичное оборудование ведущих мировых производителей. Цель проекта — уменьшить нашу сильную зависимость от импорта заквасок, обеспечивать в какой-то степени и независимость страны по данному направлению.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:

Это прорыв для нашей страны. Вся продукция, все закваски до этого были импортные. Мы на стендах показывали — примерно 150 млрд. рублей импорта в этом направлении. Теперь это будет наше. Мы ставим не только задачу импортозамещения, но и продвижение на рынке Таможенного союза.