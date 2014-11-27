Беларусь рассчитывает на создание зоны свободной торговли Вьетнама с Таможенным союзом

Новости Беларуси. Торговля, туризм, открытие совместных предприятий и прямого авиасообщения. Стратегию партнерства Беларуси и Вьетнама 27 ноября продолжили обсуждать в Минске. В столице с официальным визитом глава Компартии азиатской страны Нгуен Фу Чонг. В чем взаимный интерес видят две стороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вьетнам — быстроразвивающееся государство. В 2010 там покончили с экономической отсталостью, а уже в 2020 намерены войти в группу современных индустриальных стран.

Уже сейчас Вьетнам можно назвать инновационным сборочным цехом мирового уровня. Бытовая техника и гаджеты ведущих производителей сделаны в этой стране. Там отшивают известные бренды свои коллекции. Наладили добычу нефти и газа. В недрах залежи практически половины элементов таблицы Менделеева, в том числе и золото.

Население Вьетнама в десяток раз превышает число жителей в Беларуси. Уникальная история и загадочные традиции. К примеру, полное вьетнамское имя обычно состоит из трёх, иногда их четырёх частей: фамилии отца (иногда матери), среднего имени (его выбирают родители и оно указывает на принадлежность к роду) и собственного имени. Вьетнамские фамилии традиционно совпадают с фамилиями правящих династий. Поэтому более трети вьетнамцев «Нгуен» по последней императорской династии Вьетнама. Сейчас и премьер-министр Нгуен Тан Зунг и спикер парламента Нгуен Шинь Хунг.

Вот и нынешний гость, прибывший в Беларусь с официальным визитом, Нгуен Фу Чонг не только с родословной, но и с влиятельной позицией. Встреча в белорусском парламенте — обязательная часть насыщенной программы. Тем более отношения уже сложились еще в 2009 году. Нгуен Фу Чонг тогда возглавлял Национальное собрание Вьетнама.

К слову, новый виток общения в правительственнном формате. Как человека не только высокого чина, но и интеллекта Михаил Мясникович принимал Нгуен Фу Чонга в Национальной библиотеке.

Вьетнам стал первым государством, с которым Таможенный союз начал диалог о зоне свободной торговли. Сегодня эту тему продолжили.

За круглым столом прозвучало главное — документы почти готовы, есть все шансы, что в начале 2015 года подпишут договор, который откроет возможность выйти белорусским производителям на огромный общий рынок Евразийского экономического союза и АСЕАН.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Это огромный рынок: 170 млн населения – Евразийский экономический союз, и около 500 млн населения – АСЕАН. Беларусь этот международный проект инициировала, и мы убеждены, что создание зоны свободной торговли без искусственных барьеров и ограничений станет важным шагом на пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Мы в Беларуси связываем очень большие надежды с этим проектом, активно работаем над его реализацией.

Машиностроительный гигант МАЗ сотрудничает с Вьетнамом уже несколько лет. Сейчас там собирают грузовики.

27 ноября обсудили тему сборки и городских автобусов во Вьетнаме.

Виталий Гончарик, заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям ОАО «МАЗ»:

За 5 лет сотрудничества поставлено свыше тысячи едини машинокомплектов, которые собираются на нашем предприятии «Виа Моторс». Мы уже видим у себя расширение сотрудничества через нашего партнера (корпорацию «Виа Моторс») на страны АСЕАН. Это и Мьянма, и Лаос, и Филиппины. Уже первые машины, которые собраны в прошлом году и в этом году поставляются в соседние регионы.

Где бы ни был Нгуен Фу Чонг он всегда благодарит народы Советского союза и Беларуси за огромную искреннюю и эффективную помощь в борьбе за национальное освобождение. О партизанском прошлом вьетнамский коммунист вспоминал и сегодня, рассматривая экспозицию в Музее Великой отечественной войны в Минске.