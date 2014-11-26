На Белорусской АЭС устанавливают уникальную систему безопасности

Новости Беларуси. Уникальная система безопасности появится на строящейся в Беларуси атомной электростанции. Это ловушка расплава топлива. Она исключает выход радиоактивных частиц наружу при любой, даже самой невероятной ситуации. Ничего подобного ни на одной из действующих в мире станций нет. К слову, возведение Белорусской АЭС ведется строго по графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки башенных кранов, тысячи рабочих и сотни единиц строительной техники. Именно так сегодня выглядит площадка Белорусской атомной электростанции. На территории всего в один квадратный километр одновременно возводятся сразу несколько ключевых объектов.

Юрий Карнелович, СТВ:

Мы находимся в самом центре Белорусской АЭС. За моей спиной первый энергоблок, работы здесь ведутся на отметке трёх метров над уровнем земли. Оценить масштабы работ можно даже по мощности техники. К примеру, вот этот кран высотой больше 100 метров и грузоподъёмностью 750 тонн.

При помощи этого исполина на дно реакторного отсека установлена ключевая составляющая безопасности станции – ловушка расплава топлива. Это ноу-хау российских разработчиков позволяет исключить попадание радиоактивных веществ в окружающую среду при любой, даже самой невероятной ситуации. Кстати, ни на одной действующей АЭС в мире такая степень защиты не предусмотрена.

Андрей Баркун, заместитель генерального директора по капитальному строительству Белорусской АЭС:

Ловушка расплава - это последний рубеж. Это тогда, когда станции практически нет. То есть запроектная авария такой мощности, что произошло расплавление активной зоны реактора. И чтобы этот расплав никуда не утёк, он собирается вот в этой ловушке расплава.

Безопасность - ключевое условие при возведении станции. Проект исключает так называемый человеческий фактор. Даже если ошибку допустит человек, ее исправит автоматика. Да и само строительство ведётся блочным способом: это когда огромные элементы свариваются в цехах под контролем специальных приборов, а потом, как конструктор, собираются непосредственно на энергоблоке.

Андрей Баркун, заместитель генерального директора по капитальному строительству Белорусской АЭС:

На стальную облицовку собирается весь арматурный каркас этой бетонной стены шириной 1 метр 20 сантиметров. В цеху устанавливаются все необходимые закладные детали, что позволяет выполнить эту работу с большей точностью.

Параллельно со строительством АЭС активно идёт подготовка персонала станции. На работу в Островец уже приехали первые белорусские инженеры-ядерщики, подготовленные в БГУ по специальной программе.

Светлана Торчила ещё на втором курсе решила связать свою судьбу с атомной энергетикой. Здесь и возможности для карьерного роста, и решение всех социальных вопросов. Девушка уже получила квартиру. Сейчас полностью погрузилась в работу.

Светлана Торчила, инженер по эксплуатации реакторного отдела Белорусская АЭС:

Наши основные обязанности - это, конечно, изучить проект, все его основы. При этом мы проходим дополнительное обучение по нашей профессии непосредственно в России. У нас уже была одна поездка в Нововоронеж на обучение на 2 месяца. Следующая будет на 3 месяца.

Первый энергоблок станции введут в эксплуатацию в 2018 году, второй начнёт работу в 2020. К этому времени станция будет полностью укомплектована квалифицированным персоналом.