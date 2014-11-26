Расследование СТВ: как белорусскую мясную продукцию проверяют на качество?

Новости Беларуси. Белорусская колбаса не может преодолеть российскую границу. Россельхознадзор запретил ввоз мясной продукции еще 8 белорусских предприятий. Российские эксперты усомнились в качестве наших товаров. В частности, продукция не прошла российский ветеринарный контроль.

Наши эксперты говорят, что в белорусских лабораториях проверяют мясную продукцию по всем международным стандартам. Беларусь экспортирует ее в 56 стран мира. И пока нареканий не поступало. Хотя бы в Белорусский государственный ветеринарный центр – один из крупнейших в стране. Как белорусские товары проверяют на качество, увидела съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

В последнее время некоторые российские эксперты ставят под сомнение качество белорусских мясных продуктов. Чтобы разобраться в мясном деле, мы пошли на эксперимент. Эту колбасу мы купили в обычном магазине и сейчас отдадим ее в руки профессионалов, которые смогут оценить ее истинные качества.

Этот мясной деликатес мы привезли в Белорусский государственный ветеринарный центр. Лаборатория может проводить более 700 исследований. Каждый день они делают около 200 тестов на наличие микроорганизмов в мясных и молочных продуктах.

Константин работает в лаборатории уже несколько лет. От его глаз не скроется ни один лишний компонент ни в колбасе, ни в мясе. Оборудование может определить наличие около сотни антибиотиков и гормонов. В прошлом году инженер-химик побывал на стажировке в Испании. Говорит, что там работают по таким же технологиям.

Константин Лабуда, инженер-химик:

Эти все сертификаты об участии нашей лаборатории в международных испытаниях по различным адресам, различным антибиотикам.

Грязная зона требует особой чистоты. Здесь свинину проверяют на геном Африканской чумы, наличие которой подозревают в Россельхознадзоре. Только за прошедший месяц в центре сделали более 1200 проб. Все они отрицательные.

Александр Аксенов, директор Белорусского государственного ветеринарного центра:

Те показатели, которые были установлены в Российской Федерации, геном АЧС и сальмонелла, листерия не был установлен.

Буквально 2 недели назад центр посетила ветеринарная комиссия из Евросоюза. Никаких нареканий у евроэкспертов не было. Почему белорусская мясная продукция не может преодолеть российский ветеринарный барьер? Вопроса пока открытый.

Александр Аксенов, директор Белорусского государственного ветеринарного центра:

В 2013 когда обнаружены антибиотики, мы попытались исследовать те образы, но наши коллеги из России отказались нас пускать в свою лаборатории.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

На каждом предприятии есть ветеринарная служба. Она проверяет, каждый на своем уровне, факты, которые нам были предъявлены российской ветеринарной службой. В 56 стран мира мы экспортируем нашу продукцию. Если Россия не захочет брать нашу продукцию, мы найдем куда ее деть.

О том, как контролируют качество продукции, интересуемся на самом комбинате. Мясо проверяют еще на стадии закупки. Только после этого оно попадает на комбинат. Дальше в лаборатории эксперты проводят еще несколько анализов. Параллельно отправляют пробы в независимые лаборатории. и если мясо прошло все стадии проверки успешно, его начинают перерабатывать.

Сергей Санюк, главный ветеринарный врач мясокомбината:

На всех этапах производства мы осуществляем отбор проб на физико-химическое, радиологическое, микробиологическое исследование. Вся продукция, произведенная на нашем предприятии, подтверждается сопроводительными документами.

А тем временем, купленная нами колбаса прошла некоторые тесты. Чтобы сделать анализы на антибиотики, гормоны или сальмонеллу, необходимо как минимум 5 дней. Однако тест на геном африканской чумы занимает гораздо меньше времени. Его результат нам озвучили уже к вечеру. Он отрицательный. Итогами основного исследования мы обязательно поинтересуемся.