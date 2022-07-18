В ЕАЭС теперь проще возить компоненты пищевой промышленности. Что входит в список?

В ЕАЭС упростили правила импорта компонентов пищевой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совет ЕЭК расширил перечень товаров, в отношении которых таможенные операции совершаются в первоочередном порядке.

Сюда вошли жмыхи и другие твердые остатки, модифицированный крахмал, диагностические реагенты и эмульгаторы для жиров. Кроме этой опции, появилась возможность применения к ним выпуска товаров до подачи таможенной декларации. А это фактически дает беспроцентную отсрочку уплаты таможенных платежей до 10 числа следующего месяца.

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