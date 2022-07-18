Белорусские медпрепараты и корма для животных поставляют в 17 стран мира

«Белэкотехника» поставляет свою продукцию в 17 стран мира. Основными покупателями отечественных медицинских препаратов и кормов для животных последние годы являются Россия и страны СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Белэкотехника» поставляет свою продукцию в 17 стран мира. Основными покупателями отечественных медицинских препаратов и кормов для животных последние годы являются Россия и страны СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако география поставок намного шире. Среди партнеров – Ирак, Ливан, Турция и Катар. Недавно предприятие открыло свое представительство в Бишкеке. Среди новых направлений Кыргызстан, Туркменистан, Армения и Азербайджан. К слову, за рубеж уходит 70 % изготавливаемых товаров.
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