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Белорусские медпрепараты и корма для животных поставляют в 17 стран мира

18 июля 2022 15:49
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«Белэкотехника» поставляет свою продукцию в 17 стран мира. Основными покупателями отечественных медицинских препаратов и кормов для животных последние годы являются Россия и страны СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медпрепараты и корма для животных поставляют в 17 стран мира-1

Однако география поставок намного шире. Среди партнеров – Ирак, Ливан, Турция и Катар. Недавно предприятие открыло свое представительство в Бишкеке. Среди новых направлений Кыргызстан, Туркменистан, Армения и Азербайджан. К слову, за рубеж уходит 70 % изготавливаемых товаров.

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