Прямой эфир

В белорусской экономике рекордное внешнеторговое сальдо – 1,7 млрд долларов

18 июля 2022 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экономика Беларуси справляется с давлением санкций и адаптируется к новым условиям. Несмотря на все сложности, внешнеторговое сальдо рекордное – 1,7 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусской экономике рекордное внешнеторговое сальдо – 1,7 млрд долларов-1

Можно смело говорить и о запасе финансовой прочности на предприятиях. В частности, за январь-май 2022 года выручка выросла без малого на 12 %, опередив рост себестоимости. При этом растет прибыль и, как следствие, рентабельность продаж. По словам экспертов, позитивные тенденции сохранятся и во втором полугодии.

Читайте также:

В ЕАЭС теперь проще возить компоненты пищевой промышленности. Что входит в список?

Белорусские медпрепараты и корма для животных поставляют в 17 стран мира

В «Белавиа» планируют сделать билеты дешевле

# Экономика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Анатолий Исаченко: «Есть наполняемость бюджета порядка 118 % к уровню прошлого года»
18 июля 2022 13:33

Анатолий Исаченко: «Есть наполняемость бюджета порядка 118 % к уровню прошлого года»

«Сберегать можно не только в долларах и евро». Станет ли юань основной валютой на финансовом рынке Беларуси?
17 июля 2022 18:08

«Сберегать можно не только в долларах и евро». Станет ли юань основной валютой на финансовом рынке Беларуси?

5 белорусских предприятий выиграли премию СНГ в области качества. Какие попали в этот список?
15 июля 2022 17:01

5 белорусских предприятий выиграли премию СНГ в области качества. Какие попали в этот список?