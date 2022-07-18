В белорусской экономике рекордное внешнеторговое сальдо – 1,7 млрд долларов

Экономика Беларуси справляется с давлением санкций и адаптируется к новым условиям. Несмотря на все сложности, внешнеторговое сальдо рекордное – 1,7 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно смело говорить и о запасе финансовой прочности на предприятиях. В частности, за январь-май 2022 года выручка выросла без малого на 12 %, опередив рост себестоимости. При этом растет прибыль и, как следствие, рентабельность продаж. По словам экспертов, позитивные тенденции сохранятся и во втором полугодии.

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