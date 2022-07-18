Анатолий Исаченко: «Есть наполняемость бюджета порядка 118 % к уровню прошлого года»

Новости Беларуси. Работа правительства в условиях санкций, функционирование местной вертикали, зарплаты, занятость и, конечно, ход уборочной кампании обсудил Александр Лукашенко с губернатором Могилевской области. Анатолий Исаченко 18 июля с докладом во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне стагнирующей Европы белорусская экономика показывает устойчивость. А в Могилевской области даже рост. В том числе и на рынке труда. Средняя заработная плата выросла, а уровень безработицы пошел на спад. Наряду с экономическими вопросами обсуждались и социальные. Строительство, транспорт, экология и здравоохранение. Область успешно привлекает медицинские кадры. В общем, как принято говорить, результаты налицо.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Есть наполняемость бюджета порядка 118 % к уровню прошлого года. Как следствие, выполняются все социальные и инфраструктурные проекты, которые запланированы в нашем регионе, это юго-западный обход Могилева, это то, что касается и строительства путепровода-дублера по самому Могилеву, завершаем строительство корпуса в больнице № 1. То, что касается радиологического корпуса в онкологии, Славгородская ЦРБ и поликлиника, то есть те объекты, которые запланированы по Могилеву, выполняются в полном объеме. Есть рост заработной платы. Также была доложена ситуация, которая складывается в промышленности. Здесь ситуация, несмотря на санкционное давление, также управляемая. Есть ряд проблемных вопросов, конечно, это и по «Мебилайну», и «ВМГ Индустри», но мы их знаем и совместно решаем.
«Ты мне обещал, что денег просить не будешь». Что обсуждали Лукашенко и Исаченко – подробнее здесь.