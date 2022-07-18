Анатолий Исаченко: «Есть наполняемость бюджета порядка 118 % к уровню прошлого года»

Новости Беларуси. Работа правительства в условиях санкций, функционирование местной вертикали, зарплаты, занятость и, конечно, ход уборочной кампании обсудил Александр Лукашенко с губернатором Могилевской области. Анатолий Исаченко 18 июля с докладом во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне стагнирующей Европы белорусская экономика показывает устойчивость. А в Могилевской области даже рост. В том числе и на рынке труда. Средняя заработная плата выросла, а уровень безработицы пошел на спад. Наряду с экономическими вопросами обсуждались и социальные. Строительство, транспорт, экология и здравоохранение. Область успешно привлекает медицинские кадры. В общем, как принято говорить, результаты налицо.