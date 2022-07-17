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«Сберегать можно не только в долларах и евро». Станет ли юань основной валютой на финансовом рынке Беларуси?

17 июля 2022 18:08
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На общеевропейский экономический спад остро отреагировал евро. Впервые за 20 лет эта валюта сравнялась по стоимости с долларом, потеряв около 15 %. Финансовые аналитики уже предполагают дальнейшие сценарии для евро – хороших пока мало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Сберегать можно не только в долларах и евро». Станет ли юань основной валютой на финансовом рынке Беларуси?-1

Ольга Коршун, СТВ:
Европейские денежные единицы сдали позиции и в Беларуси. Национальный банк существенно снизил долю евро в корзине валют – с 20 % до 10 %. А с 15 июля в нее входит китайский юань. Как отмечают эксперты, такие изменения связаны с переориентацией внешнеэкономических потоков. Это поможет более точно оценивать белорусскую валюту.  

«Сберегать можно не только в долларах и евро». Станет ли юань основной валютой на финансовом рынке Беларуси?-4

Александр Козлов, финансовый аналитик, кандидат экономических наук:  
Юань с недавнего времени является мировой резервной валютой. Это еще один фактор, который будет учитываться при определении стоимости национальной валюты. Ожидаем, что какие-то элементы сглаживания будут присутствовать при тех же расчетах, при определенных финансовых действиях на рынке, то есть, в принципе, этот инструмент необходим, чтобы показать населению, что сберегать можно не только в долларах и евро. Государство на своем примере показывает, что мы учитываем в расчетах национальной валюты и такой инструмент, как юань.  

# Ситуация на валютном рынке Беларуси # Экономика # Александр Козлов # Ольга Коршун # Фотофакт

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