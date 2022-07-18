В «Белавиа» планируют сделать билеты дешевле

Новости Беларуси. Новые горизонты для тех, кому не хватало путешествий и в минувший год, и до этого, потому что финансы не позволяли. «Белавиа» работает над удешевлением стоимости билетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тарифы компании, как и многих других авиаперевозчиков, подскочили после введения санкций, из-за которых самолетам приходится облетать ряд территорий на южном направлении, а следовательно, расходовать больше топлива. Кроме льготных билетов, национальный авиаперевозчик вводит дополнительные рейсы и новые маршруты. Накануне «Белавиа» открыла третье московское направление и восьмое российское в аэропорт «Внуково». С учетом этого в Россию можно будет улететь 3 раза в неделю.

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