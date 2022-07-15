5 белорусских предприятий выиграли премию СНГ в области качества. Какие попали в этот список?

Пять белорусских предприятий стали победителями премии СНГ в области качества. Среди них – Брестский мясокомбинат и столичная «Коммунарка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компании в списке лидеров благодаря производству высококачественной и конкурентоспособной продукции с экспортным потенциалом. Торжественная церемония награждения состоялась в Ташкенте. Премия присуждается один раз в два года. Эстафету первенства также подхватили предприятия Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

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