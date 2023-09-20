В Беларуси за 8 месяцев построили более 23 тысяч квартир

Новости Беларуси. Более 23 тысяч новых квартир построили в стране за 8 месяцев. В эксплуатацию ввели свыше 2 млн квадратных метров жилья, треть из которых предназначены для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 4 тысяч квартир получили многодетные семьи. Решить вопрос они смогли именно с государственной поддержкой. Всего ключи от новых квартир в 2023 году получат более 6 тысяч многодетных семей. В планах – нарастить строительство арендного жилья, метров для военнослужащих и приравненных к ним лиц.