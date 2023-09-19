Новости экономики за 19.09.2023

Рекордно низкий уровень инфляции продолжает сохраняться в Беларуси. За прошедшие восемь месяцев цены выросли всего на 2,3 % – и это исторический минимум. А в августе и вовсе было зафиксировано снижение стоимости товаров. Дефляция составила 0,3 %. Опережающими темпами растет и ВВП. Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. С НАЧАЛА ГОДА ОБЪЕМ ГРУЗОВ НА БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ДОСТИГ 50 МИЛЛИОНОВ ТОНН

Объем грузов на Белорусской железной дороге достиг 50 миллионов тонн. Для сравнения, в 2022 году такой уровень зафиксировали только в октябре. Основными драйверами роста стали строительные и лесные грузы, химические и минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты. После того как для многих белорусских компаний закрылся доступ в страны ЕС и порты Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов, встал вопрос о переориентации торговых потоков. Велся поиск новых маршрутов доставки экспортных и импортных грузов. Белорусская железная дорога совместно с грузоотправителями приняла все возможные меры по созданию устойчивых торговых связей при поставках товаров в Россию, страны Азии, Китай и другие страны как по сухопутным маршрутам, так и через порты. ВВП Беларуси вырос более чем на 3% за 8 месяцев. ПРОИЗВОДИТЕЛИ САХАРА АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ БИРЖЕВОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЗАКУПОК СЫРЬЯ И ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ