Новости экономики за 19.09.2023

Рекордно низкий уровень инфляции продолжает сохраняться в Беларуси. За прошедшие восемь месяцев цены выросли всего на 2,3 % – и это исторический минимум. А в августе и вовсе было зафиксировано снижение стоимости товаров. Дефляция составила 0,3 %. Опережающими темпами растет и ВВП.
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С НАЧАЛА ГОДА ОБЪЕМ ГРУЗОВ НА БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ДОСТИГ 50 МИЛЛИОНОВ ТОНН
Объем грузов на Белорусской железной дороге достиг 50 миллионов тонн. Для сравнения, в 2022 году такой уровень зафиксировали только в октябре. Основными драйверами роста стали строительные и лесные грузы, химические и минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты. После того как для многих белорусских компаний закрылся доступ в страны ЕС и порты Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов, встал вопрос о переориентации торговых потоков. Велся поиск новых маршрутов доставки экспортных и импортных грузов.
Белорусская железная дорога совместно с грузоотправителями приняла все возможные меры по созданию устойчивых торговых связей при поставках товаров в Россию, страны Азии, Китай и другие страны как по сухопутным маршрутам, так и через порты.
ВВП Беларуси вырос более чем на 3% за 8 месяцев.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ САХАРА АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ БИРЖЕВОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЗАКУПОК СЫРЬЯ И ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ
Отечественные производители сахара все более активно используют биржевой механизм как для закупок сырья, так и для реализации продукции переработки на экспорт. На сегодня площадку биржи задействуют все четыре отечественных завода, основными покупателями выступают пять стран. По итогам девяти месяцев поставки сахара на экспорт достигли 10,5 тысячи тонн – столько было продано за весь предыдущий год.
Около тысячи китайских автомобилей бизнес-класса выпустят в Беларуси до конца 2023-го.