Новости экономики за 20.09.2023

Новости Беларуси. До конца года промышленный сектор страны выпустит продукции на более чем 30 млрд рублей. По поставкам за рубеж ожидается выход на исторически максимальные показатели. Нацбанк планирует внедрять искусственный интеллект в банковскую сферу. А физлица Беларуси и России смогут проводить мгновенные трансграничные платежи между собой.

В Национальном банке считают перспективным внедрение искусственного интеллекта в процесс взаимодействия банков с клиентами. В числе основных перспективных направлений – финансовые чат-боты и голосовые помощники, роботизация контакт-центров. Искусственный интеллект в режиме реального времени позволит обнаружить попытки мошеннических операций. Также с его помощью с использованием знаний о конкретном клиенте банк подберет продукт или услугу под индивидуальные запросы человека. Активное внедрение передовых информационных технологий позволят работать с большими объемами данных и обрабатывать их с высокой точностью, обеспечивать высокую степень защиты.

ФИЗЛИЦА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СМОГУТ ПРОВОДИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ МГНОВЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

Физлица Беларуси и России смогут проводить между собой трансграничные мгновенные платежи. Планируется, что сервис начнет работать до конца года. Речь идет о синхронизации белорусской Системы мгновенных платежей и Системы быстрых платежей Банка России. Российская сторона ранее неоднократно заявляла о том, что через СБП в ближайшее время можно будет отправлять деньги в Беларусь и в обратном направлении. Для этого был организован пилотный проект с несколькими банками. Суть платформы СБП в том, что деньги приходят почти мгновенно. Также есть возможность привязать номер мобильного телефона к счету, что упрощает процесс перевода.