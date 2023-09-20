Минсельхозпрод: нужно мобилизовать все ресурсы, чтобы избежать недобора урожая в 2024-м

Новости Беларуси. Судьба урожая 2024 года в эти дни в руках механизаторов. Провести в установленные сроки необходимо озимый сев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя в разгаре уборка многих культур, закончат ее несколько раньше или позже – дело непринципиальное. Но этого нельзя сказать об озимом севе зерновых. Провести его в строгой технологической дисциплине – такая задача аграриям поставлена Президентом.

По данным Минсельхозпрода, в Беларуси посеяно 42 % озимых зерновых. Чтобы избежать недобора урожая в 2024 году, мобилизовать нужно все ресурсы. Как отмечают в отраслевом ведомстве, отставание в регионах из-за того, что ежедневно семена отправляются в почву на меньшем количестве площадей, чем требуется: засевается от 2,5 %, а задача – 5 % каждый день.

Погода для работы в полях в эти дни благоприятная, но измениться она может очень быстро. Время нахождения посевных агрегатов в полях, по словам специалистов, нужно увеличить.