Новости Беларуси. Многомиллиардные убытки и вопиющие случаи бесхозяйственности. В Беларуси выявили серьезные нарушения выполнения программы развития селекции и семеноводства. Значительная часть средств использовалась не по назначению. Зачастую бюджетные деньги тратились на погашение кредитов и косметический ремонт административных зданий.

В ряде случаев дорогостоящее импортное оборудование годами, купленное за бюджетные деньги, ржавело на стройплощадках.

К административной ответственности привлечены 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Куксо, старший прокурор отдела генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

По вине должностных лиц облисполкомов и Минсельхозпрода многомиллиардные ссуды выделяли сельхозпредприятиям без определения целесообразности государственной поддержки. Были проигнорированы элементарные правовые и современные экономические требования. Деньги выделялись лишь на основании просьб руководителей предприятий, в ряде случаев – устных.

Сергей Федченко, начальник главного управления Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Не в полной мере используются возможности науки, которая создает новые отечественные сорта. Все научные разработки остаются на полке, то есть никакого экономического эффекта не получаем, в производстве используются старые сорта. А ведь на создание одного сорта уходит приблизительно около 200 тысяч долларов.