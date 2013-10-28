Итоги пребывания представителей МВФ в Беларуси

Новости Беларуси. Миссия МВФ считает совместный план Правительства и Нацбанка Беларуси по реформированию экономики хорошей отправной точкой. 28 октября представители Международного валютного фонда подвели итоги своего недельного пребывания в нашей стране.

За это время состоялись встречи с премьер-министром Беларуси, главой Нацбанка, министрами финансов и экономики. Руководитель миссии поблагодарил белорусскую сторону за откровенный конструктивный диалог. В итоговом заявлении был отмечен ряд положительных моментов в намеченном реформировании экономики.

Дэвид Хофман, руководитель миссии Международного валютного фонда:

Миссия приветствует ряд элементов плана совместных действий Правительства и Национального банка. В частности, мы поддерживаем намерение перевести все целевое и субсидируемое кредитование в Банк развития и активизировать работу по приватизации. Эти планы являются хорошей отправной точкой и при условии их надлежащей реализации обеспечат столь необходимое движение вперед.

Миссия МВФ также приветствует усилия властей по присоединению к ВТО. Что же касается новой программы по предоставлению финансирования, то на данном этапе она не обсуждается. Однако в будущем такая вероятность сохраняется. МВФ продолжит тесное сотрудничество с белорусскими властями в рамках консультаций по вопросам экономической политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.