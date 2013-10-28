Как прошел День белорусской экономики в Берлине? Репортаж СТВ из Германии

Новости Германии. День белорусской экономики в Берлине. В столице Германии состоялся масштабный бизнес-форум. Здесь пересеклись интересы белорусских и немецких чиновников, топ-менеджеров и бизнесменов.

К слову, между двумя странами динамично развивается сотрудничество в различных сферах. Товарооборот превысил 3 млрд долларов. И, возможно, сегодняшний форум станет новой отправной точкой.

Интерес к белорусскому форуму в Берлине превзошел ожидания. Заявки от немецких участников организаторы принимали до последнего момента. 28 октября в Берлин съехались десятки промышленников, предпринимателей и банкиров из разных уголков Германии, чтобы наладить деловые контакты с представителями Беларуси.

Взаимовыгодное сотрудничество заинтересованы интенсифицировать обе страны. Германия для Беларуси приоритетный торгово-экономический партнер. Немецкий бизнес, в свою очередь, в последнее время смотрит на Восток. В свете этой тенденции привлекательность Беларуси для ведения бизнеса растет. Наша страна – своеобразные «ворота» на многомиллионный рынок Таможенного союза.

Виктор Элблинг, руководитель отдела экономики и устойчивого развития Федерального министерства иностранных дел ФРГ:

Белорусско-немецкие отношения для нас очень важны. Для Германии, как члена ЕС, это значимый партнер в Восточной Европе. Сегодня мы рады возможности обсудить с белорусскими фирмами вопросы торговли и инвестиций, мы очень заинтересованы в развитии сотрудничества.

У владельцев и топ-менеджеров немецких компаний сегодня была возможность присмотреться к потенциальным партнерам. Представители всех регионов Беларуси привезли на форум свои инвестиционные предложения. Немецкий капитал сегодня планируют активнее привлекать в модернизацию производств и альтернативную энергетику.

Инго Битц, руководитель Союза экономических консулов ФРГ:

Конечно, это сотрудничество нелегкое. И я сегодня в первый раз видел новые аспекты, которые очень хорошо, по-моему, поддерживают дальнейшее развитие экономического сотрудничества. Я думаю, что именно Таможенный союз с Россией и Казахстаном способствует тому, что больше инвесторов, больше бизнеса Евросоюза будет смотреть на Беларусь и идти через Беларусь на российский и казахский рынок. Я сам 23 года работаю в мэрии города Франкфурта-на-Одере (город-побратим с городом Витебском), сейчас я начинаю поддерживать малый бизнес в сотрудничестве, и, я думаю, что сегодня я нашел многие хорошие аспекты моей дальнейшей работы.

Германия, как и Беларусь, торговая страна. Экспорт занимает львиную долю ВВП обеих стран. И хотя конкурировать на немецком рынке не просто, практически все товары Германия производит сама. Многие наши бренды здесь уже хорошо известны.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Вот как раз сейчас открывается вторая половина форума, на которой уже будет конкретная работа. Это, безусловно, в первую очередь, те проекты, которые предусматриваются широкой программой модернизации белорусских предприятий. В некоторых из них уже участвуют немецкие капиталы, в некоторых есть хорошие предпосылки. Я думаю, что по итогам наши представители бизнеса лучше об этом смогут рассказать.

На такой уровень взаимодействия с немецкими партнерами наши предприятия вышли впервые. 28 октября было подписано и важное соглашение о сотрудничестве между одним из ведущих немецких банков и Белорусским банком развития.

Фишер Пер, глава института финансов «Commerzbank AG»:

Немецкие предприятия и банки заинтересованы в том, чтобы развивать отношения с Беларусью и увеличивать товарооборот. Мы сегодня впечатлены потенциалом Беларуси. Сегодня важное событие, чтобы лучше познакомиться и поговорить о развитии торговли.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Конечно, Германия является одним из лидеров в производстве сложного технологического оборудования, и традиционно Республика Беларусь использовала немецкое оборудование для модернизации своих предприятий. Поэтому здесь банки должны использовать финансовые возможности, для того чтобы предложить нашим клиентам лучшие условия по финансированию немецкого импорта.

В кулуарах форума уже звучали предложения от принимающей стороны сделать День белорусской экономики в Германии регулярным. Ну, а сегодня деловые круги двух стран нашли точки соприкосновения, теперь предстоит работа на перспективу. Так что, например, в ближайшем будущем в Беларуси предприятий с немецкими корнями станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.