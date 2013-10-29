Инвестор ресторанов белорусской кухни: Как Голландия размером с Гродненскую область умудряется экспортировать картошку в Беларусь?

Почему из национальных блюд белорусы знают только драники да бабку, и в некоторых ресторанах национальное белорусское блюдо готовят из голландской картошки? Какими кулинарными изысками собираются удивлять гостей Чемпионата мира по хоккею 2014? Ответы на эти и многие другие выпросы смотрите в ток-шок «Такова Судьба» на СТВ.

Олег Навицкий, инвестор ресторанов белорусской кухни:

Закономерность той же Голландии, страны с маленькой площадью, которая чуть больше Гродненской области: она умудряется экспортировать картошку в страну, которая 2 по объему произрастания картошки. И это с присутствием Института картофелеводства.

В Беларуси есть хорошая картошка, но её уникальным образом прячут. Я не готов сегодня заниматься полным циклом бизнеса, начиная от выращивания картошки и занимаясь её дистрибуцией. Многие рестораны используют именно полуфабрикаты для драников, привозимые из Голландии и Литвы.

У белорусской проблемы с вопросом хранения и переработки.