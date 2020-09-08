Белорусская картошка поедет в Украину? Смотрите, как выращивают национальный продукт в Гродненской области

Новости Беларуси. В каких странах распробовали белорусский национальный продукт? Сезон уборки картофеля в разгаре на всех полях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой? И это несмотря на непростые погодные условия летом. Дождей не хватило. Но уход и соблюдение технологии позволили получить хороший урожай.

Валентина Селедчик, агроном КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»: Ранние сорта – влаги нет, они уже свою вегетацию прекращают, и ботва засыхает. «Рагнеда» – дождь пошел, дальше растет. Клубни вот такие! Огромные!

Большие клубни идут на реализацию, мелкие – на семена. Уже есть заявки от крахмальных заводов, специально под них вырастили картофель с содержанием крахмала больше 22 %. А 80 % урожая – на экспорт. География широкая.

Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»

Интересный момент: политика политикой, а от белорусской картошки страны-соседки не отказываются.