Белорусская картошка поедет в Украину? Смотрите, как выращивают национальный продукт в Гродненской области

Новости Беларуси. В каких странах распробовали белорусский национальный продукт? Сезон уборки картофеля в разгаре на всех полях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В каких странах распробовали белорусский национальный продукт? Сезон уборки картофеля в разгаре на всех полях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мякоть желтая, красивая.
Где выращивают картофель, который Александр Лукашенко подарил Алле Пугачёвой?
И это несмотря на непростые погодные условия летом. Дождей не хватило. Но уход и соблюдение технологии позволили получить хороший урожай.
Валентина Селедчик, агроном КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»:
Ранние сорта – влаги нет, они уже свою вегетацию прекращают, и ботва засыхает. «Рагнеда» – дождь пошел, дальше растет. Клубни вот такие! Огромные!
Большие клубни идут на реализацию, мелкие – на семена. Уже есть заявки от крахмальных заводов, специально под них вырастили картофель с содержанием крахмала больше 22 %. А 80 % урожая – на экспорт. География широкая.
Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»
Интересный момент: политика политикой, а от белорусской картошки страны-соседки не отказываются.
Михаил Болбат, директор КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»:
Предложения уже поступают со стороны Украины, сейчас готовятся документы, сертификаты все. По реализации это одна из растениеводческих отраслей рентабельных. В этом году мы даже увеличили на 10 гектаров площадей, так как себестоимость картошки у нас фактически по прошлому году составила 155 рублей, а средняя цена реализации – около 340 рублей вышло за тонну.
В Беларуси в разгаре уборка раннего картофеля. Сколько можно заработать за сезон?
Кстати, по статистике, и сами белорусы едят картофель больше всех в мире. Пожалуй, поэтому уборка национального продукта по осени становится делом всенародным.