«Остановиться на год, а потом подниматься можно десятилетиями». Гродненские строители о том, почему против забастовок

Новости Беларуси. Необычную акцию «За Беларусь» провели в Гродно – прямо на мосту, который строится по уникальной технологии, не имеющей аналогов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники подняли красно-зеленые флаги и выступили против сложившейся ситуации в стране. Они устали от нагнетания обстановки и призывов в соцсетях. Хотят спокойно работать, получать зарплату. Тем более, им не нужны забастовки, ведь люди понимают, насколько значимый объект они сейчас возводят. Потому и строительство моста здесь не останавливалось ни на минуту.

Леонид Головач, монтажник филиала МСУ-7 ОАО «Мостострой»:

К чему мне эта забастовка? То, что я построил, – развалить? Мне это неинтересно, правильно? Я считаю так и говорю за себя и говорю всем: надо беречь то, что мы сделали и нажили.

Сергей Белый, главный инженер ДСУ-18:

Все прекрасно понимают, как нужна эта дорога. Ее долго ждали. Построили очень большой микрорайон – Ольшанку. Эти пробки, с которыми сталкивается народ каждое утро, проезжая по Румлевскому мосту, изрядно уже всем надоели. И народ сам заинтересован в том, чтобы быстрее построить этот значимый объект.

Мост в Гродно строится по поручению и при поддержке Президента. Объект станет частью второй кольцевой дороги и позволит существенно разгрузить город от транзитного транспорта. Также дорожная артерия соединит напрямую два крупнейших спальных микрорайона, которые находятся в разных концах Гродно.

Объект уникален: старый железнодорожный мост реконструируют под автомобильный. Для Беларуси это первый подобный опыт. Строительство кольцевой дороги даст задел на многие десятилетия, к тому же речь о работе для тысяч человек. Поэтому нельзя допустить приостановления работ, ведь кризисы в первую очередь бьют по строительной отрасли.